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Questa cassa Bluetooth Aowoka con autonomia fino a 24 ore è in offerta con sconto del 68%. Approfitta ora della promo e non perderti questa occasione.

Amazon

L’offerta su Amazon per la cassa Bluetooth Aowoka è una di quelle da segnare subito in agenda se cerchi uno speaker portatile completo a un prezzo davvero aggressivo. Il dispositivo è proposto con un forte sconto del 68% rispetto al listino e un prezzo finale di soli 25,99€, rendendolo estremamente competitivo nella sua fascia. Oltre al design pensato per l’uso in mobilità, abbina effetti luminosi RGB e certificazione di resistenza, risultando adatto tanto alle serate in casa quanto alle attività all’aperto.

Cassa Bluetooth Aowoka

Questa cassa punta a offrire un’esperienza audio completa: il sistema con bassi potenti è studiato per ricreare un effetto quasi da concerto, il display digitale intelligente permette di tenere sempre sotto controllo batteria, volume e parametri audio, mentre la modalità Smart EQ interviene in tempo reale sull’equalizzazione per valorizzare sia musica che contenuti vocali. L’illuminazione RGB sincronizzata con il ritmo dei brani, unita alla lunga autonomia, la rende una compagna ideale per feste, viaggi e sport, senza dover pensare troppo a prese di corrente o condizioni meteo.

Cassa Bluetooth Aowoka in forte sconto su Amazon con ribasso del 68%

La cassa Bluetooth portatile Aowoka è proposta su Amazon a 25,99€ grazie a uno sconto del 68%, un taglio di prezzo molto consistente per uno speaker con queste caratteristiche. Nella fascia degli altoparlanti compatti con luci LED e certificazione di impermeabilità, il posizionamento è particolarmente aggressivo e la rende una soluzione economica per chi vuole animare feste e uscite all’aperto senza spendere cifre elevate.

Per chi è alla ricerca di uno speaker versatile e conveniente, questa promozione è un’opportunità interessante: il Cassa Bluetooth Aowoka è disponibile con uno sconto del 68%, abbinando prezzo contenuto, funzioni smart e un’autonomia che consente di coprire tranquillamente un’intera giornata di utilizzo. Se ti interessa un dispositivo portatile da usare tra casa, palestra e outdoor, conviene approfittarne finché la promo resta attiva.

Lo speaker portatile con il display digitale intelligente e i bassi potenti

Lo speaker portatile Aowoka è progettato per unire praticità e resa sonora. Il display digitale intelligente ad alta definizione mostra in modo chiaro lo stato della batteria, il volume e i parametri audio, così puoi controllare tutto a colpo d’occhio senza affidarti a semplici spie LED. La modalità Smart EQ con intelligenza artificiale mette a disposizione due profili – dedicati a musica e voci – regolando in tempo reale lo spettro audio per mantenere equilibrati alti e bassi e offrire un campo sonoro più uniforme e coinvolgente.

Dal punto di vista audio, la cassa integra un altoparlante full-range ad alta potenza abbinato a un cono per bassi in metallo con finitura a grana CD, pensato per enfatizzare le frequenze gravi e restituire bassi profondi e corposi. A completare l’esperienza ci sono le luci RGB con sette diversi effetti: l’illuminazione si sincronizza con il ritmo della musica e segue le variazioni tra bassi, medi e alti, creando un effetto scenico adatto a feste e party.

Lo speaker supporta anche la funzione TWS, che permette di accoppiare due unità per ottenere un vero stereo wireless con effetto surround più ampio durante film, gaming o ascolto musicale. Se necessario le luci possono essere disattivate per privilegiare la batteria o un utilizzo più discreto.

Sul fronte connettività troviamo il Bluetooth 5.4, che assicura un collegamento rapido (circa un secondo per completare la connessione) e stabile con la maggior parte dei dispositivi: smartphone, tablet, notebook, TV compatibili e lettori MP3. La compatibilità è ampia e include anche il supporto a TF e schede SD, utile per riprodurre musica direttamente da memoria esterna senza passare per il telefono.

L’autonomia è uno dei punti forti: la batteria ricaricabile agli ioni di litio da 2000 mAh offre fino a 24 ore di utilizzo con una singola carica, con durata che varia in base al volume, al tipo di musica e all’uso delle luci LED. È presente anche un microfono integrato per gestire chiamate in vivavoce, così puoi rispondere senza dover prendere in mano il telefono.

Per l’uso outdoor, la cassa vanta certificazione IPX7: è resistente a pioggia, schizzi, neve, polvere, sabbia, fango e può essere immersa in acqua per brevi periodi, caratteristica ideale per spiaggia, piscina, campeggio o giri in bici. Il corpo in materiale ABS iniettato è pensato per essere robusto e flessibile, garantendo maggiore durata nel tempo anche in condizioni non proprio delicate.

Cassa Bluetooth Aowoka

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