Libero
OFFERTE

Cassa Bluetooth in sconto al 69%, musica ovunque con offerta super

Lo speaker portatile con display, Smart EQ, Bluetooth 5.4, luci RGB e impermeabilità IPX7 oggi è protagonista di una promo imperdibile su Amazon

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Cassa Bluetooth aowoka con luci LED e display digitale su Amazon Amazon

Se cerchi una cassa Bluetooth portatile capace di unire praticità e divertimento, l’offerta su Amazon per la aowoka Cassa Bluetooth è da non perdere: grazie a uno sconto del 69% il prezzo scende a livelli eccezionali. Compatta ma energica, crea subito l’atmosfera con le luci che seguono il ritmo e un suono più grande di quanto ti aspetti.

Nell’uso quotidiano si distingue per l’accensione e l’abbinamento fulminei, l’autonomia che regge sessioni prolungate e la comodità del vivavoce. Bassi pieni, volume deciso e un design adatto a casa, parco o doccia grazie alla protezione contro l’acqua: una compagna versatile per musica, feste e momenti all’aperto.

aowoka Cassa Bluetooth

aowoka Cassa Bluetooth

24,99 €79,99 € -55,00 € (69%)

Scopri le nostre offerte su Telegram

aowoka Cassa Bluetooth in offerta su Amazon: sconto del 69%, risparmi circa 56 euro

La aowoka Cassa Bluetooth è proposta a 24,99 euro con sconto del 69%, per un risparmio di circa 56 euro rispetto al prezzo di partenza. Approfitta ora: aowoka Cassa Bluetooth in offerta su Amazon a 24,99 euro.

Un prezzo davvero accessibile per portare con te musica e luci ovunque, con un dispositivo compatto pensato per viaggi, sport, feste e ciclismo.

Lo speaker con bluetooth 5.4 e impermeabilità IPX7

Il cuore dello speaker è il display digitale ad alta definizione che mostra stato batteria, volume e parametri audio. La modalità Smart EQ con intelligenza integrata offre due profili (musica e voci), bilanciando in tempo reale lo spettro per una resa più precisa di alti e bassi.

I bassi potenti sono garantiti da un driver full‑range e da un cono in metallo a grana CD. Le luci RGB propongono sette effetti scenografici che danzano al ritmo, e con la funzione TWS puoi accoppiare due unità per un vero stereo; quando serve, puoi spegnere le luci.

La connettività Bluetooth 5.4 assicura pairing rapido (circa 1 secondo) e stabilità con smartphone, tablet, laptop, TV e lettori MP3. Supporta la decodifica di più formati e l’uso di TF/scheda SD. La batteria da 2000 mAh offre fino a 24 ore di ascolto per carica (variabili in base a luci, volume e brani). Completa il quadro il microfono per vivavoce e la protezione IPX7, con scocca in ASB resistente per accompagnarti senza pensieri ovunque.

aowoka Cassa Bluetooth

aowoka Cassa Bluetooth

24,99 €79,99 € -55,00 € (69%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Lucart Professional

Ti potrebbero interessare

Gatti Seregno

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963