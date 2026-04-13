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Lo speaker portatile con display, Smart EQ, Bluetooth 5.4, luci RGB e impermeabilità IPX7 oggi è protagonista di una promo imperdibile su Amazon

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Se cerchi una cassa Bluetooth portatile capace di unire praticità e divertimento, l’offerta su Amazon per la aowoka Cassa Bluetooth è da non perdere: grazie a uno sconto del 69% il prezzo scende a livelli eccezionali. Compatta ma energica, crea subito l’atmosfera con le luci che seguono il ritmo e un suono più grande di quanto ti aspetti.

Nell’uso quotidiano si distingue per l’accensione e l’abbinamento fulminei, l’autonomia che regge sessioni prolungate e la comodità del vivavoce. Bassi pieni, volume deciso e un design adatto a casa, parco o doccia grazie alla protezione contro l’acqua: una compagna versatile per musica, feste e momenti all’aperto.

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La aowoka Cassa Bluetooth è proposta a 24,99 euro con sconto del 69%, per un risparmio di circa 56 euro rispetto al prezzo di partenza. Approfitta ora: aowoka Cassa Bluetooth in offerta su Amazon a 24,99 euro.

Un prezzo davvero accessibile per portare con te musica e luci ovunque, con un dispositivo compatto pensato per viaggi, sport, feste e ciclismo.

Lo speaker con bluetooth 5.4 e impermeabilità IPX7

Il cuore dello speaker è il display digitale ad alta definizione che mostra stato batteria, volume e parametri audio. La modalità Smart EQ con intelligenza integrata offre due profili (musica e voci), bilanciando in tempo reale lo spettro per una resa più precisa di alti e bassi.

I bassi potenti sono garantiti da un driver full‑range e da un cono in metallo a grana CD. Le luci RGB propongono sette effetti scenografici che danzano al ritmo, e con la funzione TWS puoi accoppiare due unità per un vero stereo; quando serve, puoi spegnere le luci.

La connettività Bluetooth 5.4 assicura pairing rapido (circa 1 secondo) e stabilità con smartphone, tablet, laptop, TV e lettori MP3. Supporta la decodifica di più formati e l’uso di TF/scheda SD. La batteria da 2000 mAh offre fino a 24 ore di ascolto per carica (variabili in base a luci, volume e brani). Completa il quadro il microfono per vivavoce e la protezione IPX7, con scocca in ASB resistente per accompagnarti senza pensieri ovunque.

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