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Cassa Bluetooth Aowoka, speaker portatile con bassi potenti, luci RGB, display digitale e autonomia fino a 15 ore è in offerta con sconto del 69%.

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Musica piatta, volume basso e speaker dello smartphone che gracchia appena alzi un po’ il livello: se ti riconosci in questa scena, è il momento di passare a un vero altoparlante portatile. Oggi la cassa Bluetooth Aowoka è disponibile con uno sconto del 69%, un taglio di prezzo importante che rende questo speaker con luci LED una soluzione accessibile per feste, viaggi e sport all’aperto.

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La cassa Aowoka punta su bassi potenti e su un’illuminazione RGB scenografica che segue il ritmo della musica, trasformando qualsiasi stanza o terrazzo in una piccola pista da ballo. Il display digitale intelligente ti permette di controllare a colpo d’occhio stato batteria, volume e parametri audio, mentre la modalità Smart EQ con IA ottimizza automaticamente alti e bassi in base al contenuto, passando da musica a voci per garantire un suono più chiaro e bilanciato in ogni situazione.

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Questa promozione rende la cassa Bluetooth Aowoka particolarmente interessante per chi cerca uno speaker versatile a un prezzo contenuto. A fronte di un listino molto più alto, oggi puoi portarti a casa questo modello a 24,69€, beneficiando di uno sconto del 69% che spalanca l’accesso a funzioni di solito riservate a prodotti ben più costosi, come il display digitale, l’equalizzazione intelligente e la modalità TWS per il vero stereo wireless.

In rapporto al prezzo, lo speaker offre una dotazione completa: è portatile, adatto all’uso in casa ma anche all’aperto, grazie alla certificazione IPX7 che lo rende resistente a pioggia, spruzzi, sabbia e fango. L’autonomia dichiarata fino a 15 ore ti accompagna per un’intera giornata di musica (variabile in base a volume, tipo di brani e uso delle luci), senza l’ansia di doverlo ricaricare di continuo. Inoltre, la presenza del microfono integrato consente di gestire chiamate in vivavoce senza prendere in mano il telefono.

Se stai valutando un nuovo speaker compatto per feste in casa, uscite in bici, campeggi o semplicemente per migliorare l’audio della TV e del laptop, questa offerta rappresenta un’occasione concreta: il Bluetooth Aowoka è disponibile con uno sconto del 69% e include compatibilità estesa con smartphone, tablet, PC e schede TF/SD.

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Lo speaker portatile con il display digitale intelligente e i bassi potenti

Se vuoi dare più corpo alla musica in viaggio o durante gli allenamenti, questo speaker è pensato per risolvere proprio il problema di un audio debole e poco coinvolgente rispetto agli altoparlanti integrati in smartphone e laptop.

Display digitale intelligente : visualizza subito batteria, volume e parametri audio, così controlli lo stato dello speaker senza affidarti a suoni o spie poco chiare.

: visualizza subito batteria, volume e parametri audio, così controlli lo stato dello speaker senza affidarti a suoni o spie poco chiare. Modalità Smart EQ con IA : offre profili dedicati per musica e voci, regolando automaticamente lo spettro sonoro per rendere più nitidi dialoghi, podcast e brani con molti bassi.

: offre profili dedicati per musica e voci, regolando automaticamente lo spettro sonoro per rendere più nitidi dialoghi, podcast e brani con molti bassi. Bassi potenti con altoparlante full-range : il cono per bassi in metallo regala un suono più profondo e avvolgente, ideale per creare atmosfera durante feste e serate tra amici.

: il cono per bassi in metallo regala un suono più profondo e avvolgente, ideale per creare atmosfera durante feste e serate tra amici. Luci RGB sincronizzate : sette tipi di effetti luminosi che seguono il ritmo della musica trasformano lo speaker in un elemento scenografico per party e ambienti al buio.

: sette tipi di effetti luminosi che seguono il ritmo della musica trasformano lo speaker in un elemento scenografico per party e ambienti al buio. Modalità TWS per vero stereo : collegando due casse compatibili ottieni un suono stereo più ampio, perfetto per film, gaming e ascolto immersivo.

: collegando due casse compatibili ottieni un suono stereo più ampio, perfetto per film, gaming e ascolto immersivo. Bluetooth 5.4 e ampia compatibilità : connessione rapida in circa 1 secondo con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth, inclusi smartphone, tablet, TV e laptop, oltre al supporto per schede TF/SD.

: connessione rapida in circa 1 secondo con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth, inclusi smartphone, tablet, TV e laptop, oltre al supporto per schede TF/SD. Autonomia fino a 15 ore : la batteria da 2000 mAh riduce la necessità di ricariche frequenti, così puoi usarla per tutto il giorno in spiaggia, in campeggio o in viaggio.

: la batteria da 2000 mAh riduce la necessità di ricariche frequenti, così puoi usarla per tutto il giorno in spiaggia, in campeggio o in viaggio. Certificazione IPX7 e scocca resistente : la protezione da acqua, polvere e fango, unita alla custodia robusta, la rende adatta a bici, trekking e attività all’aperto senza troppe preoccupazioni.

: la protezione da acqua, polvere e fango, unita alla custodia robusta, la rende adatta a bici, trekking e attività all’aperto senza troppe preoccupazioni. Microfono integrato per vivavoce: puoi rispondere alle chiamate direttamente dalla cassa, utile quando il telefono non è a portata di mano.

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FAQ La cassa Bluetooth Aowoka è compatibile con smartphone, tablet e TV? Sì, grazie al Bluetooth 5.4 è compatibile con la maggior parte dei dispositivi e supporta anche schede TF/SD. Quante ore dura la batteria della cassa Bluetooth Aowoka? La batteria da 2000 mAh offre fino a circa 15 ore di utilizzo, variabili in base a volume, musica e luci LED. La cassa Bluetooth Aowoka è impermeabile per uso in esterno? Sì, è certificata IPX7, quindi resiste a pioggia, spruzzi, neve, sabbia, fango e brevi immersioni in acqua. La cassa Bluetooth Aowoka ha effetti luminosi e modalità stereo TWS? Sì, integra luci RGB sincronizzate con la musica e supporta la modalità TWS per ottenere vero stereo con due speaker compatibili.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.