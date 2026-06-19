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Cassa Bluetooth aowoka, speaker portatile con bassi potenti, luci RGB, impermeabilità IPX7 e fino a 15 ore di autonomia è in sconto del 63%.

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Musica sempre con te, che sia per una grigliata tra amici, una festa in casa o un giro in bici, ma senza dover portare impianti ingombranti o cavi ovunque. In questo momento la cassa Bluetooth aowoka è proposta con uno sconto del 63% sul prezzo di listino, un prezzo davvero aggressivo per uno speaker portatile con luce LED, bassi potenziati e Bluetooth 5.4 pensato per l’uso all’aperto.

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Questo altoparlante è progettato per offrire un audio coinvolgente anche fuori casa: il display digitale intelligente ti permette di tenere d’occhio batteria, volume e parametri audio, mentre la modalità Smart EQ con IA bilancia in tempo reale alti e bassi in base al tipo di contenuto, passando da musica a voce con maggiore chiarezza. Le luci RGB sincronizzate al ritmo dei brani trasformano qualsiasi spazio in una mini discoteca portatile e la certificazione IPX7, unita alla batteria fino a 15 ore, la rende adatta a viaggi, sport e serate all’aperto senza timore di pioggia, schizzi o brevi immersioni accidentali.

Cassa Bluetooth aowoka in offerta: sconto del 63% e coupon extra

Su Amazon la cassa Bluetooth aowoka è disponibile a 29,99€ con uno sconto del 63% sul prezzo di listino, un valore molto competitivo per uno speaker portatile con funzioni avanzate. Inoltre è presente un coupon del 15% che ti permette di ridurre ulteriormente la spesa al momento dell’acquisto, rendendo l’offerta particolarmente interessante rispetto ad altri modelli della stessa fascia. In questa fascia di prezzo è raro trovare un dispositivo con bassi così curati, luci LED dinamiche, modalità TWS e impermeabilità IPX7. Se stai cercando uno speaker economico ma completo, il Cassa Bluetooth aowoka è disponibile con uno sconto del 63%, un’occasione da valutare finché la promo resta attiva.

Lo speaker portatile con i bassi potenti, le luci RGB e l’impermeabilità IPX7

Se vuoi dare più energia alle tue serate, alle uscite in bici o alle giornate al mare, questa cassa punta a risolvere proprio il bisogno di avere un audio potente e scenografico in un corpo compatto e resistente.

Display digitale intelligente con Smart EQ : lo schermo ad alta definizione mostra subito livello della batteria, volume e impostazioni audio, mentre la modalità Smart EQ con IA adatta automaticamente il suono a musica e voci, così non devi perdere tempo con regolazioni manuali.

: lo schermo ad alta definizione mostra subito livello della batteria, volume e impostazioni audio, mentre la modalità Smart EQ con IA adatta automaticamente il suono a musica e voci, così non devi perdere tempo con regolazioni manuali. Bassi potenti con altoparlante full-range : il driver ad alta potenza e il cono per bassi in metallo offrono un suono più profondo e corposo, ideale per chi vuole sentire il "punch" della musica anche all’aperto o in ambienti rumorosi.

: il driver ad alta potenza e il cono per bassi in metallo offrono un suono più profondo e corposo, ideale per chi vuole sentire il "punch" della musica anche all’aperto o in ambienti rumorosi. Luci RGB dinamiche e modalità TWS : sette effetti luminosi colorati seguono il ritmo dei brani, creando atmosfera durante feste o serate; con l’accoppiamento TWS puoi usare due speaker insieme per ottenere un vero stereo e un suono più avvolgente, utile per film o gaming.

: sette effetti luminosi colorati seguono il ritmo dei brani, creando atmosfera durante feste o serate; con l’accoppiamento TWS puoi usare due speaker insieme per ottenere un vero stereo e un suono più avvolgente, utile per film o gaming. Bluetooth 5.4 e ampia compatibilità : la connessione è veloce e stabile, con pairing in circa 1 secondo con smartphone, tablet, laptop, TV e lettori MP3, oltre al supporto per TF e scheda SD, così puoi ascoltare musica anche senza rete o telefono.

: la connessione è veloce e stabile, con pairing in circa 1 secondo con smartphone, tablet, laptop, TV e lettori MP3, oltre al supporto per TF e scheda SD, così puoi ascoltare musica anche senza rete o telefono. Batteria da 2000 mAh fino a 15 ore : l’autonomia permette di coprire un’intera giornata di utilizzo moderato senza ricaricare, riducendo l’ansia da batteria scarica durante viaggi, campeggi o giornate in spiaggia.

: l’autonomia permette di coprire un’intera giornata di utilizzo moderato senza ricaricare, riducendo l’ansia da batteria scarica durante viaggi, campeggi o giornate in spiaggia. Impermeabilità IPX7 e scocca resistente : la protezione contro pioggia, spruzzi, neve, sabbia e brevi immersioni, insieme alla custodia iniettata in ASB flessibile, rende lo speaker adatto a uso outdoor intenso senza timore di urti o condizioni meteo difficili.

: la protezione contro pioggia, spruzzi, neve, sabbia e brevi immersioni, insieme alla custodia iniettata in ASB flessibile, rende lo speaker adatto a uso outdoor intenso senza timore di urti o condizioni meteo difficili. Microfono integrato per vivavoce: puoi rispondere alle chiamate direttamente dalla cassa, utile quando hai il telefono lontano o le mani occupate.

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Cassa Bluetooth aowoka, offerta lampo con sconto al 63% e coupon extra: Approfitta finché le scorte durano.

FAQ La cassa Bluetooth aowoka è adatta per uso all’aperto e al mare? Sì, è certificata IPX7 e resiste a pioggia, schizzi, sabbia, neve e brevi immersioni, ideale per spiaggia e outdoor. Quanto dura la batteria della cassa Bluetooth aowoka con una sola carica? La batteria da 2000 mAh offre fino a circa 15 ore di riproduzione, in base a volume, luci LED e tipo di musica. Con quali dispositivi è compatibile la cassa Bluetooth aowoka? È compatibile con smartphone, tablet, laptop, TV e altri device Bluetooth e supporta anche TF e scheda SD. La cassa Bluetooth aowoka supporta la modalità stereo con due speaker? Sì, grazie alla modalità TWS puoi accoppiare due casse aowoka per ottenere vero audio stereo surround.