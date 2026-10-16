Il set LEGO con il casco di Charles Leclerc oggi costa quasi la metà: è da comprare subito
Il sest LEGO Editions dedicato al casco di Charles Leclerc è scontato del 44%. Nella confezione anche la minifigura del pilota della Ferrari.
Chi cerca un oggetto da esporre che unisca la passione per la Formula 1 e il piacere di costruire può trovare nel casco LEGO di Charles Leclerc un’idea adatta alla propria collezione. Il set LEGO Editions Scuderia Ferrari HP è disponibile con uno sconto del 44%.
Il modello riproduce il casco Ferrari di Leclerc nel caratteristico Rosso Corsa e aggiunge particolari che lo rendono riconoscibile, come il Cavallino Rampante, il numero 16 e i nomi “Papa" e “Jules". La confezione comprende anche una minifigure del pilota e una targhetta stampata con la sua firma: elementi pensati per rendere il set una decorazione da mettere in mostra su una mensola o uno scaffale.
Casco LEGO di Charles Leclerc con sconto del 44%
Il set LEGO Editions Casco di Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP costa 49,99 euro, con uno sconto indicato del 44%. È un modellino da costruire destinato a fan adulti e ragazzi e ragazze dai 14 anni in su; una volta assemblato, può essere esposto insieme agli altri caschi LEGO da collezione, disponibili separatamente. Per verificare i dettagli e la disponibilità della promozione, il casco LEGO di Charles Leclerc è disponibile con uno sconto del 44%.
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Il set LEGO Ferrari con il casco Rosso Corsa e la minifigure
Per chi desidera aggiungere un richiamo alla Formula 1 a casa o in ufficio, questo set combina la costruzione di un modellino con una composizione pensata per l’esposizione. Ecco cosa offre:
- Casco Ferrari nel colore Rosso Corsa: il modello porta i colori della Scuderia e può diventare un dettaglio decorativo riconoscibile su una mensola o uno scaffale.
- Particolari dedicati a Leclerc: il logo del Cavallino Rampante, il numero 16 e i nomi “Papa" e “Jules" caratterizzano la replica e la distinguono come omaggio al pilota.
- Minifigure e targhetta con firma stampata: gli elementi inclusi completano l’esposizione senza dover cercare accessori aggiuntivi per rappresentare Charles Leclerc.
- Per fan dai 14 anni in su: il set è indicato per adulti e ragazzi e ragazze, ed è anche presentato come idea regalo per chi ama i modellini Ferrari di Formula 1 e le auto da corsa.
- Parte della gamma LEGO Editions: può essere affiancato ad altri set ispirati alla Formula 1 e ai caschi LEGO, venduti separatamente, per comporre una collezione a tema.
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FAQ
Include il modellino del casco, una minifigure di Charles Leclerc e una targhetta stampata con la sua firma.
È nel colore Rosso Corsa e presenta il logo del Cavallino Rampante, il numero 16 e i nomi “Papa” e “Jules”.
È indicato per fan dai 14 anni in su.
Sì, è pensato come decorazione per una mensola o uno scaffale, anche insieme ad altri caschi LEGO da collezione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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