Su Amazon puoi comprare anche una casa, e costa meno di quanto immagini
Una struttura modulare in acciaio da circa 30 metri quadri si acquista online come un normale pacco, si assembla in poche ore e trasforma il giardino in uno studio o in una dependance.
- Una casa prefabbricata modulare in acciaio, acquistabile su Amazon a partire da 21.999 dollari, offre quasi 30 metri quadri di spazio aggiuntivo.
- La struttura include ampie vetrate, isolamento, illuminazione e impianto elettrico; si monta in poche ore e permette diverse configurazioni interne.
- Prima dell’acquisto occorre concordare trasporto e personalizzazioni con il fornitore, verificando anche le norme edilizie locali e gli allacciamenti.
Una struttura modulare in acciaio da circa 30 metri quadri si acquista online come un normale pacco, è possibile montarla in poche ore e trasforma il giardino in uno studio o in una dependance.
- Abitare il giardino senza aprire un cantiere
- Struttura in acciaio, vetrate e montaggio rapido
- Impianti inclusi e spazi personalizzabili
- Cosa valutare prima di cliccare su acquista
Abitare il giardino senza aprire un cantiere
In tanti sanno bene quanto possa essere logorante gestire una ristrutturazione tradizionale, tra permessi, ritardi e preventivi che lievitano.
Quando serve una stanza in più per lavorare da remoto con la giusta concentrazione, oppure uno spazio indipendente per ospitare amici e parenti, l’edilizia leggera offre oggi strade decisamente più rapide.
Tra le proposte più curiose apparse sul catalogo statunitense dell’e-commerce spicca una casa prefabbricata su Amazon che richiama l’estetica dei rifugi di montagna, ma si ordina con un semplice clic dal divano di casa.
Il prezzo di partenza è fissato a 21.999 dollari, una cifra che la posiziona ben al di sotto dei costi medi necessari per ampliare un’abitazione in muratura.
Struttura in acciaio, vetrate e montaggio rapido
Nonostante si acquisti attraverso una piattaforma digitale, il modulo non ha nulla del classico capanno degli attrezzi.
La superficie calpestabile misura 320 piedi quadrati, pari a quasi 30 metri quadri, sorretti da un telaio in acciaio e rivestiti con pannelli esterni progettati per resistere alle intemperie.
L’elemento architettonico più riuscito è senza dubbio la parete finestrata a tutta altezza con doppi vetri, pensata per inondare gli ambienti di luce naturale e annullare il senso di chiusura tipico delle metrature ridotte.
Le pareti della casa sono inoltre coibentate per garantire un buon isolamento termico e acustico in ogni stagione. Secondo le indicazioni fornite dal venditore, una volta consegnata a domicilio nel giro di un paio di settimane, questa tiny house modulare può essere assemblata in poche ore con il lavoro di due o tre persone.
Impianti inclusi e spazi personalizzabili
All’interno la pianta aperta permette di organizzare con agio una zona giorno completa di divano, tavolino e angolo cottura, lasciando comunque respiro ai movimenti.
La dotazione di base include già l’illuminazione a LED integrata e la predisposizione dell’impianto elettrico con relative prese, evitando così interventi successivi da parte di un elettricista.
Chi desidera trasformare il modulo in una vera e propria dependance autonoma può richiedere l’aggiunta dell’impianto idraulico pagando un sovrapprezzo, o predisporla per trasformarla in una smart home.
Anche la distribuzione interna è flessibile: il produttore mette a disposizione quattro diverse planimetrie, consentendo di optare per un unico grande ambiente o di ricavare una seconda stanza da dedicare alla palestra domestica o agli hobby.
Finiture dei pavimenti, rivestimenti esterni e punti luce restano configurabili prima dell’acquisto.
Cosa valutare prima di cliccare su acquista
Confrontare online prezzi delle case prefabbricate e dotazioni aiuta a capire quanto il mercato dell’abitare stia cambiando.
Tuttavia, un acquisto di questo tipo richiede sempre un contatto diretto con il fornitore prima di finalizzare l’ordine, così da definire con precisione le personalizzazioni desiderate e verificare le condizioni di trasporto.
A questo va affiancata una verifica puntuale delle normative edilizie locali: anche se il montaggio richiede un solo pomeriggio, l’installazione su un terreno privato resta soggetta ai regolamenti comunali in materia di volumi e allacciamenti.
Una volta chiariti gli aspetti burocratici, il confine tra shopping online e architettura domestica diventa sorprendentemente sottile.