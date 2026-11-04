Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

La storia di Yolanda Williams non è di quelle che si sentono tutti i giorni: da un annuncio su Facebook Marketplace a un messaggio su Threads, le è cambiata la vita.

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Siamo abituati a considerare i social network come il regno indiscusso del doomscrolling, della distrazione fine a sé stessa. Anche il regno delle sterili polemiche, a dirla tutta. Eppure, ci sono storie che a volte sono in grado di farci cambiare prospettiva. Come ogni strumento, anche quelli digitali come le piattaforme che ormai usiamo praticamente tutti i giorni possono trasformarsi in un mezzo di riscatto economico e sociale. Una mosca bianca, forse, la storia di Yolanda Williams, ma vale la pena raccontarla.

L’annuncio su Facebook Marketplace e l’affare della vita

Questa storia inizia nel 2021. Come riporta l’intervista pubblicata su Business Insider, Yolanda Williams, madre single di 46 anni, viveva già in Arkansas dopo aver lasciato la California del Sud. Lì i costi erano diventati ingestibili: una singola stanza in affitto arrivava a 600 dollari al mese.

Reduce dalle difficoltà del periodo segnato dal Covid, la donna ha dato inizio a un “rito” settimanale, insieme alla figlia Gia: ogni domenica salivano in auto, prendevano un caffè e un dolcetto alla cannella e guidavano tra i paesaggi rurali dell’Arkansas centrale, col sogno di una fattoria e di una vita all’aria aperta nel cuore.

Dopo due anni, scorrendo la bacheca Marketplace di Facebook è arrivata l’occasione che aspettava da sempre: tra annunci di divani usati e dispositivi di seconda mano, ecco comparire un’inserzione diretta del proprietario, che vendeva 3,19 acri di fitta foresta vergine a 40.000 dollari.

Senza farsi prendere dal facile entusiasmo, Yolanda Williams ha ingaggiato un agente immobiliare per curare ogni dettaglio legale della transazione. Così ha versato un anticipo di 12.000 dollari, concordando col venditore un finanziamento diretto diviso in rate mensili da 485 dollari.

Certo, comprare un bosco incontaminato non significa avere subito una casa pronta all’uso, tutt’altro. Solo nel 2024 è riuscita a ottenere una sovvenzione economica per i lavori di base e ci è voluto tutto il 2025 per rendere il terreno abitabile, abbattendo gli alberi necessari, tracciando una strada d’accesso e facendo installare, infine, gli allacci di luce e acqua. Per abbattere i costi, ha acquistato un camper con una rata di circa 400 dollari al mese, trasferendosi ufficialmente sulla proprietà nel marzo 2026 con un obiettivo preciso: costruire una casa vera entro il suo 50esimo compleanno.

L’incontro inaspettato su Threads

Se Facebook Marketplace ha fornito l'”hardware”, ci ha pensato l’algoritmo di Threads ha fatto da “software” sociale. Tutto è nato da uno scambio di battute sulla piattaforma di Meta dove un’altra madre single, Sunnie, aveva pubblicato un post in cui raccontava di voler lasciare la città per acquistare un appezzamento di terra. Una storia simile alla sua a cui Yolanda non ha potuto fare a meno di rispondere nei commenti, spiegandole quanto l’Arkansas fosse conveniente e fornendole alcuni consigli pratici, forte della sua esperienza.

La conversazione è rimasta in standby per qualche mese, fino a quando Sunnie in modo del tutto inaspettato ha scritto di essere arrivata in Arkansas insieme ai suoi due bambini di 11 e 5 anni, con l’idea di visitare alcune proprietà. A quel punto le due donne si sono sentite in privato, poi hanno scambiato i numeri di telefono. Non ci è voluto molto prima di organizzarsi per conoscersi di persona.

Yolanda e Sunnie si sono piaciute subito, proprio come i loro bambini. Dal momento che la nuova arrivata alloggiava in hotel a un’ora di distanza e si spostava in taxi, accumulando costi insostenibili pur di cercare una casa, Yolanda le ha proposto di trasferirsi sul camper insieme a lei e a sua figlia. Unendo le forze, quel fazzoletto di bosco si stava trasformando in un rifugio comune.

La nascita della “mommune”

Da un incontro inaspettato è nata quella che è stata definita una “mommune“, parola che unisce i termini “mom” e “commune”. Un luogo in cui la vita poggia su due capisaldi: parità economica e aiuto reciproco. Come ha raccontato la stessa Yolanda Williams nell’intervista, lei e Sunnie dividono al centesimo i costi fissi, dal mutuo fondiario (485 dollari) alle bollette mensili (100 dollari per l’acqua e 150-200 dollari di elettricità nei mesi caldi).

Questa collaborazione tra mamme ha influenzato anche la gestione della tenuta. Sunnie, ad esempio, si è fatta carico dei lavori manuali, ripulendo il terreno dalle erbacce e occupandosi dei trattamenti per debellare zecche e parassiti. Ha anche costruito delle vasche in legno per l’orto, piantando varie erbe come basilico, menta e melissa, tutto usando concimi organici fai-da-te.

L’impatto più forte ha riguardato, però, un altro aspetto: la qualità della vita. Chi cresce un figlio da solo conosce bene il peso del burnout: l’assenza di un secondo genitore talvolta rende difficile anche solo andare a fare la spesa in tranquillità o concedersi un’ora di riposo. Nella “mommune” vige il costante baby-sitting, perciò questi problemi sono stati superati.

E poi ci sono anche i benefici effettivi sul corpo. La vita all’aria aperta e il lavoro manuale hanno portato Yolanda a perdere naturalmente circa 14 chili in pochi mesi, ritrovando un benessere psicofisico che la vita in città le aveva tolto.

La tecnologia come risposta al carovita

La storia di Yolanda Williams, del suo riscatto e della “mommune” non è qualcosa di cui si sente parlare ogni giorno e, di certo, non cancella con un colpo di spugna tutto ciò che di negativo, purtroppo, viene documentato sui social ogni giorno. Dobbiamo ammettere, però, che dimostra come le stesse piattaforme possano uscire dal “recinto” dell’intrattenimento – spesso fine a sé stesso -, diventando strumenti pratici e utili alla sopravvivenza economica e sociale.

Di fronte a una situazione economica che, in modi diversi, sta riguardando vari Paesi nel mondo (e l’Italia non è esclusa), tra tassi di interesse in costante umento, affitti proibitivi per i nuclei monoparentali e spese materiali, anche un marketplace digitale e un social possono influire positivamente su scelte e qualità di vita.

Ma ricordiamo: come Yolanda non si è lasciata trascinare dal facile entusiamo, non commettiamo noi questo errore. Il “fai-da-te digitale” richiede prudenza e attenzione. Comprare lotti grezzi online comporta rischi concreti legati a vincoli urbanistici, costi imprevisti per gli allacciamenti, spesso anche pratiche burocratiche molto complesse che richiedono l’intervento di una mano esperta, che sappia come muoversi in queste acque. Allo stesso modo, condividere spazi ridotti come un camper con persone conosciute sul web non è un’opzione così scontata.

È chiaro, però, che la tecnologia contro cui puntiamo continuamente il dito perché sta accelerando i nostri ritmi, potrebbe funzionare anche “al contrario”. Yolanda e Sunnie, paradossalmente, a partire da uno smartphone hanno rivoluzionato il loro modo di abitare e vivere.