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Un pensionato ha recuperato dalla propria soffitta una collezione di carte Pokémon degli anni '90.

Quando le ha portate alla casa d'aste Ewbank's, ha scoperto di avere un piccolo tesoro.

La vendita ha battuto ogni record per la casa d'aste.

Per quindici anni ha conservato in soffitta una collezione di carte Pokémon, senza immaginare che quei raccoglitori avrebbero cambiato la sua vita. Poi ha letto sul giornale che una singola carta era stata venduta per oltre 6.000 sterline e ha deciso di controllare le proprie. La curiosità si è trasformata in una fortuna: il 21 ottobre 2026, nel Surrey, la sua collezione è stata battuta all’asta per 1,56 milioni di sterline.

Il protagonista è un decoratore in pensione di Woking, nel Regno Unito, che ha preferito restare anonimo. La vendita, organizzata dalla casa d’aste Ewbank’s, ha superato di gran lunga qualsiasi previsione.

Dalle carte del figlio a una collezione da record

La storia comincia alla fine degli anni Novanta, quando il figlio dell’uomo scambiava carte Pokémon con i compagni di scuola. Affascinato dalle illustrazioni, il padre pensò che potessero rivelarsi anche un buon investimento. Iniziò quindi ad acquistare intere collezioni su eBay, affidandosi anche a un venditore della Malesia.

La sua intuizione fu comprare set completi anziché spendere continuamente in pacchetti dal contenuto casuale. Uno dei primi acquisti, uno Skyridge Set con Charizard, gli costò circa 300 sterline. All’asta ne ha fruttate 75.000.

Quando il figlio smise di interessarsi ai Pokémon, i raccoglitori finirono in soffitta. Lì sono rimasti per circa quindici anni, custoditi con grande cura. Le carte, riposte in bustine protettive, si sono conservate in condizioni eccellenti.

Le carte più preziose e la sorpresa degli esperti

Dopo aver letto la notizia della carta venduta per oltre 6.000 sterline, il pensionato si è rivolto agli specialisti di Ewbank’s. Anche per loro è stata una sorpresa: la collezione comprendeva 42 set, tutti in condizioni impeccabili. Ne sono stati messi in vendita 41; il proprietario ha deciso di conservarne uno.

La casa d’aste stimava inizialmente un incasso di circa 250.000-270.000 sterline. L’interesse di collezionisti, investitori e creator, arrivati anche dall’estero, ha però fatto lievitare le offerte. Il pensionato, dal canto suo, non aveva idea di possedere un vero e proprio tesoro.

Il lotto più costoso è stato il Legendary Collection Complete Master Set, comprendente 110 carte standard, altrettante versioni Reverse Holo e quattro Box Topper. La presenza di un Charizard in condizioni quasi perfette ha contribuito a portare il prezzo a 100.000 sterline, contro una stima iniziale di 15.000-20.000.

Un tesoro dimenticato che riscrive i record

Secondo Ewbank’s, i 1,56 milioni di sterline ricavati rappresentano il risultato più alto mai raggiunto da un’asta di carte collezionabili nel Regno Unito. Il precedente primato, registrato a Londra nel marzo 2026, era di poco superiore a 986.000 sterline. La casa d’aste ipotizza persino un record europeo, ancora da verificare.

Andrew Ewbank, che gestisce la casa d’aste, ha affermato in un comunicato stampa: "Questo è il totale più alto mai raggiunto da Ewbank per una singola vendita. Il record precedente apparteneva alla Collezione Robertson di oggetti provenienti dallo studio di Francis Bacon, tra cui ritratti a olio, schizzi di cani, studi di volti mutilati e documenti personali, che nel 2007 avevano fruttato oltre 1 milione di sterline".

Per il pensionato, invece, il risultato è molto più personale. "Si parla spesso di trovare tesori in soffitta, ma nel mio caso è successo davvero", ha raccontato. Tutto grazie a un hobby del figlio, a un acquisto lungimirante e a quindici anni di pazienza involontaria.