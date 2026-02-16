Scrive di videogiochi con una particolare attenzione a personaggi, identità e rappresentazioni, perché ogni pixel racconta una storia.

Ecco le dieci carte della nuova espansione più desiderate dai collezionisti: nel primo weekend d'uscita, una ha superato il valore di 1.000 dollari ed è ancora la più costosa

Ufficio stampa The Pokémon Company International

Con l’uscita di Megaevoluzione — Ascesa eroica, l’ultima espansione del Gioco di Carte Collezionabili di Pokémon, il mondo dei collezionisti è in fermento. Le nuove carte, disponibili dal 30 gennaio 2026, hanno rapidamente scalato la classifica delle più agognate del momento, anche in virtù del fatto che si tratta dell’espansione col maggior numero di carte tradotte in inglese.

Il mercato anglofono, infatti, è quello con il pubblico più vasto — ed essendoci un maggior numero di carte, è anche minore la probabilità di sbustare le più rare.

Per questa top ten, riportiamo i dati raccolti da TGC Player, piattaforma internazionale tra le più autorevoli per la compravendita delle carte Pokémon.

Ricordiamo che i prezzi delle carte di questa classifica sono volatili e possono variare sensibilmente di giorno in giorno, ma rappresentano comunque un punto di riferimento da tenere in considerazione.

Già nel primo weekend di uscita di Ascesa eroica, una carta in particolare ha superato il valore di vendita di oltre 1.000 dollari, ed è rimasta in cima alla classifica fino ad oggi, 16 febbraio 2026. Ma partiamo da quella col costo più basso, sebbene sia comunque una cifra notevole.

10. N’s Zoroark ex (Special Illustration Rare) – #286/217

Con un artwork ipnotico firmato da Raita Kazama, questa carta di Zoroark ha conquistato i fan per il suo sfondo astratto, che ricorda i rosoni di vetro visti nel videogioco Kingdom Hearts. La sinergia di gioco con N’s Zekrom la rende non solo un pezzo da collezione, ma anche una scelta ambita per i giocatori competitivi. Il valore della carta è passato da 163,73 dollari del primo weekend all’attuale 167,95.

9. Mega Feraligatr ex (Special Illustration Rare) – #274/217

In nona posizione abbiamo Mega Feraligatr ex. Lo starter di Johto, grazie anche alla popolarità rinnovata dal recente Leggende Pokémon: Z-A, si posiziona stabilmente tra le “chase cards” più costose. Nel suo caso, il costo nel primo weekend risulta essere più elevato rispetto all’attuale: 236,33 dollari rispetto ai 194,76 attuali.

8. Lillie’s Clefairy ex (Special Illustration Rare) – #280/217

Disegnata da Naoki Saito, questa carta celebra il legame iconico tra Lylia e Clefairy. Oltre al valore estetico, è temuta nel gioco competitivo per la sua capacità di mettere in difficoltà i mazzi di tipo Drago. Il suo costo è passato da 274,44 dollari a 247,59.

7. Team Rocket’s Mewtwo ex (Special Illustration Rare) – #281/217

Un tributo alle origini del franchise. Illustrata da Mitsuhiro Arita (l’autore del Charizard Base Set), questa carta vede Mewtwo al fianco di Giovanni. Un pezzo di storia che ogni collezionista veterano desidera nella propria raccolta. Il suo valore è passato da 349,99 dollari a 336,21.

6. Pikachu ex (Special Illustration Rare – James Turner Art) – #277/217

James Turner, ex designer di Game Freak, firma un Pikachu Teracristalizzato unico. Lo stile grafico pulito e “cartoonesco” rende questa versione un pezzo d’arte contemporanea all’interno del set. Il suo valore è passato da 420,16 dollari a 370,75.

5. Mega Dragonite ex (Mega Hyper Rare – Gold) – #295/217

Siamo a metà della classifica e le cifre iniziano a diventare importanti. Al quinto posto troviamo una delle nuove “Mega Hyper Rare” dorate, che hanno tassi di pull bassissimi (stimati 1 su oltre 1200 pacchetti). Mega Dragonite, uno dei Pokémon più amati di Kanto, in questa versione Gold è pura rarità visiva. Il suo costo nel primo weekend era di 549 dollari, ora invece è di 459,75.

4. Pikachu ex (Special Illustration Rare – Rainbow/Tera) – #276/217

Esiste un’altra versione SIR di Pikachu in questo set, ed è ancora più costosa della precedente. La sua estetica vibrante e la popolarità del topo elettrico assicurano a questa carta un valore di mercato altissimo. L’illustrazione è a firma di booota, ed è l’unica carta dell’artista che è stata tradotta in inglese e in italiano. Al contrario delle carte precedenti, il suo prezzo è aumentato rispetto al primo weekend: 499,99 dollari contro gli attuali 516,36.

3. Mega Dragonite ex (Special Illustration Rare) – #290/217

Mentre la versione Gold è più rara, molti collezionisti preferiscono la Special Illustration Rare (#290) per la bellezza del disegno, in questo caso a firma di DOM. Questa preferenza estetica spinge il prezzo spesso oltre quello della versione dorata: qui vediamo Mega Dragonite circondato dalle sue precedenti evoluzioni, in una danza elegante. Il valore della carta è salito da 465,93 dollari a 564,13.

2. Mega Charizard Y ex (Mega Hyper Rare – Gold) – #294/217

Non sarebbe un set Pokémon di successo senza un Charizard di alto livello. La versione dorata del Mega Charizard Y è il simbolo del prestigio in Ascesa eroica, con un valore che riflette l’ossessione mai sopita per il drago di fuoco e una delle sue Mega. Il valore iniziale era di 646,37 dollari, oggi è stimato 663,32.

1. Mega Gengar ex (Special Illustration Rare) – #284/217

E veniamo al primo posto di questa classifica, il “Sacro Graal” dell’espansione. Con un prezzo di mercato che ha superato i 1.100 dollari nel primo weekend di uscita, questa carta ritrae Mega Gengar e incarna perfettamente l’amore che i fan nutrono per questo Pokémon fin dai tempi della prima generazione. Il fascino dello spettro, unito a un’illustrazione mozzafiato, la rende la carta più costosa di Ascesa eroica. Oggi il valore stimato è di 828,79 dollari, circa 700 euro.