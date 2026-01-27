Scrive di videogiochi con una particolare attenzione a personaggi, identità e rappresentazioni, perché ogni pixel racconta una storia.

In occasione del Pokémon Day 2026, sono in arrivo nuove espansioni del gioco di carte e anche un'edizione da collezione

Immagini fornite dall'ufficio stampa di The Pokémon Company International

Il Pokémon Day si avvicina, e per questa occasione importante — il 30esimo anniversario del franchise — The Pokémon Company sta organizzando diverse iniziative e lanciando nuovi prodotti. In particolare, sono state annunciate nuove espansioni del gioco di carte collezionabili (GCC) che faranno felici sia chi è appassionato al gioco, sia chi è interessato al collezionismo.

Pokémon Day 2026, la collezione celebrativa per i 30 anni con Pikachu olografico

Per il Pokémon Day del 27 febbraio 2026, oltre ai bellissimi set LEGO già preordinabili, è in arrivo una collezione speciale pensata per commemorare questa data storica, a 30 anni dall’uscita dei primi videogiochi in Giappone. Nella confezione sono inclusi:

una carta olografica di Pikachu con il logo del Pokémon Day;

con il logo del Pokémon Day; una moneta Pokémon ;

; 3 buste di espansione del GCC Pokémon.

Questa edizione, essendo celebrativa, potrebbe valere cifre importanti in futuro. È noto infatti che alcune carte acquisiscono valore col tempo, arrivando a essere acquistate anche per diversi milioni di dollari, com’è accaduto nel 2025 per la carta Pikachu Holo Illustrator.

Naturalmente non possiamo prevedere le oscillazioni di costo di una carta, poiché il suo valore dipende da molti fattori (in primis la qualità della stampa e lo stato di conservazione della carta). Ma è indubbio che un’edizione da collezione per i 30 anni del brand possa fare gola a molti.

L’espansione Megaevoluzione – Ascesa Eroica, quando esce e cosa contiene

Oltre a questa collezione, è previsto il lancio di una nuova espansione, Megaevoluzione – Ascesa Eroica, disponibile dal 30 gennaio 2026. In essa troveremo dei riferimenti al videogioco di recente pubblicazione Leggende Pokémon: Z-A e introdurrà nel Gioco di Carte Collezionabili nuovi personaggi, luoghi inediti e carte mai viste prima.

Tra le principali novità spiccano i Pokémon-ex Megaevoluzione, con debutti assoluti come Mega Dragonite-ex, affiancati da Pokémon degli Allenatori completamente nuovi. Allo stesso tempo, l’espansione segna il ritorno di alcuni dei Pokémon-ex Megaevoluzione e dei Pokémon degli Allenatori più amati, riproposti con illustrazioni completamente rinnovate.

Cosa contiene la nuova espansione nel dettaglio

Nel set sono inclusi:

13 Pokémon-ex Megaevoluzione;

6 Pokémon-ex Teracristal e 20 Pokémon-ex;

33 carte Pokémon rare illustrazione;

14 carte ultrarare, tra Pokémon-ex Megaevoluzione, Pokémon-ex e carte Allenatore;

7 Pokémon-ex Megaevoluzione in versione rara attacco Mega;

22 carte in versione rara illustrazione speciale, tra Pokémon-ex Megaevoluzione, Pokémon-ex e carte Aiuto.

I prodotti e i set della nuova espansione

Le carte dell’espansione Megaevoluzione – Ascesa Eroica saranno distribuite attraverso diversi prodotti:

set Allenatore Fuoriclasse , con nove buste dell’espansione, una carta promozionale rara illustrazione di Zekrom di N e vari accessori di gioco;

, con nove buste dell’espansione, una carta promozionale rara illustrazione di Zekrom di N e vari accessori di gioco; collezione dell’espansione , che include due buste, una carta promozionale con un Pokémon degli Allenatori e una moneta coordinata;

, che include due buste, una carta promozionale con un Pokémon degli Allenatori e una moneta coordinata; collezione con adesivi , con tre buste, una carta promozionale rara illustrazione di Charmander o Gastly e un foglio di adesivi dedicato a Mega Charizard Y o Mega Gengar, pensato per personalizzare dispositivi e accessori;

, con tre buste, una carta promozionale rara illustrazione di Charmander o Gastly e un foglio di adesivi dedicato a Mega Charizard Y o Mega Gengar, pensato per personalizzare dispositivi e accessori; miniscatola da collezione , contenente due buste, una carta e una carta adesiva con l’illustrazione della miniscatola;

, contenente due buste, una carta e una carta adesiva con l’illustrazione della miniscatola; collezione con poster premium , che include 10 buste, una carta promozionale rara attacco Mega di Mega Gardevoir-ex o Mega Lucario-ex, e un poster fronte-retro con l’illustrazione ingrandita della carta;

, che include 10 buste, una carta promozionale rara attacco Mega di Mega Gardevoir-ex o Mega Lucario-ex, e un poster fronte-retro con l’illustrazione ingrandita della carta; confezione di buste, con sei buste dell’espansione.

The Pokémon Company ha inoltre confermato che ulteriori prodotti legati a Megaevoluzione – Ascesa Eroica arriveranno nel corso del 2026.