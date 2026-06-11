Scrive di videogiochi con una particolare attenzione a personaggi, identità e rappresentazioni, perché ogni pixel racconta una storia.

In anteprima esclusiva, ecco tre nuove carte dell'espansione Megaevoluzione — Buio Pesto, in uscita in tutto il mondo il 17 luglio 2026. I protagonisti sono due Pokémon di prima generazione e la loro Megaevoluzione

Ufficio stampa The Pokémon Company International

L’estate del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon si prepara ad accogliere una nuova espansione. Il set Megaevoluzione — Buio Pesto sarà disponibile dal 17 luglio 2026 presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo, e gli appassionati iniziano a percepire il fermento.

L’espansione rappresenta un ulteriore collegamento con l’universo di Leggende Pokémon: Z-A, accogliendo nel GCC alcuni dei Pokémon Megaevoluzione protagonisti dei contenuti scaricabili Megadimensione. Anche questo nuovo set rafforzerà il legame tra la serie videoludica e il gioco di carte, offrendo agli Allenatori nuove strategie e carte da collezione dedicate ad alcune delle creature più amate del franchise.

Noi di Libero.it abbiamo avuto l’opportunità di visionare alcune carte in anteprima, che sveliamo a chi ci legge in esclusiva.

La nostra anteprima di Slowpoke, Slowbro e Mega Slowbro-ex

Le tre carte hanno come protagonisti dei Pokémon di prima generazione: Slowpoke e Slowbro, il primo dei quali molto amato per la sua indole pacata e tranquilla. Ma con la Megaevoluzione si scatena tutto potenziale inespresso: lo Shellder attaccato alla coda di Slowbro lo inghiotte completamente, facendogli da scudo e aumentando notevolmente le sue capacità difensive.

In particolare, le carte che vi mostriamo in anteprima godono di una meccanica particolare: con una energia Psico, Scarta a Volontà di Slowpoke permette di scartare un qualsiasi numero di carte dalla mano; un’operazione che potenzia notevolmente una delle mosse di Slowbro, che infligge 160 danni aggiuntivi ai 50 di base se il giocatore non ha più carte in mano.

Ufficio stampa The Pokémon Company International

Il modo migliore per sfruttare questa tattica, dunque, è utilizzare la mossa di Slowpoke scartando tutte le proprie carte tranne Slowbro, farlo evolvere al turno successivo e pescare una carta da poter utilizzare immediatamente, così da non averne nessuna in mano quando si andrà a concludere il turno con la mossa A tutta forza.

Ufficio stampa The Pokémon Company International

Mega Slowbro-ex è un concentrato di vitalità: con 330 PS è un bestione difficile da abbattere, e con la sua mossa Guscioturbine, oltre ad infliggere 180 danni, mette 12 segnalini danno sul Pokémon che lo attaccherà nel turno successivo.

Ufficio stampa The Pokémon Company International

Le Megaevoluzioni protagoniste della nuova espansione

Dopo Megaevoluzione — Caos Nascente, che ha visto Mega Floette-ex e Mega Greninja-ex sfidarsi nella notte di Luminopoli, i protagonisti della nuova espansione sono pronti a rendere ancora più avvincenti le lotte.

Tra le principali aggiunte di Megaevoluzione — Buio Pesto troviamo i nuovi Pokémon-ex Megaevoluzione. In prima linea c’è Mega Darkrai-ex, che sfrutta il suo legame con le ombre per imporsi sul campo di battaglia, mentre Mega Zeraora-ex punta sulla velocità e sulla potenza elettrica per mettere sotto pressione gli avversari.

Accanto a loro trovano spazio anche Mega Chandelure-ex e Mega Excadrill-ex, due carte che promettono di offrire approcci differenti alla costruzione dei mazzi e nuove opzioni tattiche per i giocatori competitivi.

Cosa contiene la nuova espansione

Come da tradizione, anche Megaevoluzione — Buio Pesto punta molto sull’aspetto collezionistico. Il set includerà:

6 Pokémon-ex Megaevoluzione;

4 Pokémon-ex;

11 carte rare illustrazione dedicate ai Pokémon;

18 Pokémon e carte Allenatore in versione ultrarara;

6 Pokémon e carte Aiuto in versione rara illustrazione speciale.

Come provare Megaevoluzione — Buio Pesto prima dell’uscita

Gli Allenatori più impazienti non dovranno attendere necessariamente il 17 luglio. A partire dal 4 luglio 2026 prenderanno infatti il via i tradizionali tornei prerelease del programma Play! Pokémon, organizzati presso i negozi aderenti all’iniziativa.

Chi preferisce il formato digitale potrà invece iniziare a giocare con le nuove carte dal 16 luglio tramite GCC Pokémon Live su dispositivi iOS, Android, macOS e Windows, ottenendo anche bonus dedicati all’accesso.