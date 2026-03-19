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La Carta del Docente è già attiva dal 9 marzo con un bonus da 383 euro: ecco le regole aggiornate per ottenerla e gli strumenti più utili per la didattica da acquistare.

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Nel 2026 la Carta del Docente cambia volto: importo ridotto ma platea più ampia, nuove regole sugli acquisti tech e una piattaforma già attiva da marzo. Ecco tutto quello che serve davvero sapere: come attivare la carta docente, come generare i buoni e soprattutto quali dispositivi tecnologici è possibile acquistare senza commettere errori.

Cos’è la Carta Docente 2026 e quanto vale

La Carta del Docente è un bonus digitale introdotto con la riforma della Buona Scuola nel 2016, pensato per sostenere la formazione e l’aggiornamento professionale degli insegnanti.

Per l’anno scolastico 2025/2026 il valore è pari a 383 euro, una cifra inferiore rispetto ai 500 euro degli anni precedenti. La riduzione è legata all’estensione del beneficio a una platea più ampia.

Possono accedere al bonus:

docenti di ruolo delle scuole statali

docenti con supplenza annuale (fino al 31 agosto)

docenti con incarico fino al 30 giugno

personale educativo

docenti in anno di prova

Restano esclusi, invece, gli ATA.

Come attivare la Carta del Docente

Per chi si sta chiedendo come attivare la carta docente, la procedura è più semplice di quanto sembri, ma passa tutta online.

La piattaforma ufficiale www.cartadeldocente.istruzione.it è già attiva dal 9 marzo 2026. Dunque, è possibile accedere al portale dedicato e iniziare a utilizzare il bonus.

Per entrare servono:

SPID

oppure CIE (Carta d’identità elettronica)

Una volta effettuato l’accesso:

visualizzi il credito disponibile

controlli lo storico delle spese

crei nuovi buoni per gli acquisti

Non esiste una carta fisica: tutto avviene in formato digitale.

Creare e annullare un buono

Il funzionamento è basato sui voucher. Per ogni acquisto devi generare un buono dell’importo desiderato, entro il limite del credito disponibile.

Il sistema è piuttosto flessibile:

puoi creare buoni anche di piccolo importo

puoi usarli sia online che nei negozi fisici

ogni buono ha un codice da mostrare al momento dell’acquisto

Un aspetto utile da conoscere: il credito viene scalato solo quando il buono viene validato dall’esercente.

Questo significa che puoi annullarlo in qualsiasi momento prima dell’utilizzo, recuperando l’intera cifra. Una funzione preziosa se cambi idea o sbagli importo.

Bonus docenti: cosa comprare nel 2026

Adesso arriva la parte più interessante: con il bonus docenti cosa comprare davvero, soprattutto in ambito tecnologico?

La normativa consente l’acquisto di strumenti utili alla didattica e alla formazione. Tra questi rientrano:

computer portatili e desktop

tablet

software didattici

applicazioni per la produttività

strumenti per la didattica digitale

Oltre alla tecnologia, restano validi:

libri e ebook

corsi di formazione

master e percorsi universitari

ingressi a eventi culturali

Negli ultimi aggiornamenti sono stati inclusi anche servizi di trasporto e strumenti musicali, ampliando le possibilità di utilizzo.

Nuove regole per i dispositivi tecnologici

Attenzione però a una novità importante: dal 2025/2026 hardware e software possono essere acquistati solo una volta ogni 4 anni.

In passato era possibile comprare dispositivi ogni anno, oggi invece bisogna pianificare meglio la spesa.

Questo cambia completamente l’approccio:

meglio puntare su dispositivi più longevi

valutare con attenzione l’acquisto

evitare spese impulsive

Per chi sta pensando a un nuovo laptop o tablet, il consiglio è scegliere un prodotto che possa accompagnare l’insegnamento per più anni scolastici.

Entro quando spendere il bonus

Il credito non scade subito. La Carta del Docente ha una validità di due anni scolastici. In pratica il bonus 2025/2026 può essere utilizzato fino al 31 agosto 2027

Ci sono però eccezioni legate alla cessazione del servizio, quindi è sempre bene verificare la propria situazione.

Un bonus ancora utile

La Carta Docente 2026 resta uno strumento concreto, anche con un importo ridotto. La vera differenza la fa l’uso che se ne fa.

Capire come attivare la Carta del Docente è solo il primo passo. Il punto è sfruttarla in modo intelligente, scegliendo strumenti che migliorino davvero il lavoro in classe e fuori.