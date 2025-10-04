Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

La Carta della Cultura è disponibile ora tramite l'app IO: ecco come richiederla e ottenere fino a 500 euro per l'acquisto di libri digitali e cartacei

George Rudy / Shutterstock

In sintesi

Per tutto ottobre 2025 è possibile richiedere la Carta della Cultura dall’app IO, che diventa sempre più centrale per l’accesso ai servizi pubblici digitali.

La Carta della Cultura offre un bonus di 100 euro per l’acquisto di libri a famiglie con ISEE fino a 15.000 euro, richiedibile tramite SPID o CIE, con credito condiviso tra i membri del nucleo familiare e valido un anno.

Per tutto il mese di ottobre è possibile richiedere la Carta della Cultura direttamente dall’app IO, che diventa sempre più importante come strumento di accesso ai servizi della pubblica amministrazione. In futuro, inoltre, l’app riceverà ulteriori novità come, ad esempio, la possibilità di ottenere l’ISEE.

Cos’è la Carta della Cultura

La Carta della Cultura è un contributo statale dal valore di 100 euro che può essere utilizzato per l’acquisto di libri cartacei e digitali. Il bonus in questione è destinato alle famiglie economicamente svantaggiate. Per ottenere il contributo, infatti, è necessario avere un ISEE ordinario o corrente fino a 15.000 euro.

Chi rientra nei requisiti può fare richiesta della carta direttamente dall’app IO, a cui è possibile accedere tramite SPID o CIE. La Carta, come detto, ha un valore annuale di 100 euro e può essere richiesta per gli anni dal 2020 al 2024, da tutti gli utenti che rientravano nei requisiti economici per poter accedere al beneficio. Complessivamente è possibile ottenere fino a 500 euro.

Dopo aver inviato la richiesta, il contributo, come si legge sul sito dell’app IO, viene “assegnato dal Ministero della Cultura, tramite il Centro per il Libro e la Lettura, in base a delle graduatorie nazionali e nel limite delle risorse disponibili“. A partire dalla data di rilascio, c’è un anno di tempo per spendere il contributo per l’acquisto di libri cartacei o digitali che dovranno essere muniti di codice ISBN.

Il credito della carta è condiviso tra tutti i membri del nucleo familiare a cui è stato assegnato il contributo. Di conseguenza, le persone che compongono un nucleo familiare assegnatario dovranno accordarsi su come utilizzare il bonus. Per tutti i dettagli sul funzionamento del bonus è possibile consultare il sito ufficiale del Ministero competente, cultura.gov.it.

Come richiedere la Carta della Cultura

La richiesta della Carta della Cultura può avvenire direttamente tramite l’app IO, dalla sezione Servizi. Per inviare la richiesta è sufficiente seguire la procedura di autenticazione, in modo da accedere all’applicazione. Successivamente, dalla sezione Servizi, è possibile seguire una rapida procedura di richiesta. C’è tempo fino al prossimo 31 ottobre 2025. Una volta inviata la richiesta, l’app invierà un messaggio di conferma, sia in caso di esito positivo che in caso di esito negativo.