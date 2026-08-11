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Anche una casa vuota continua a consumare energia per via di dispositivi in standby, caricabatterie inseriti e apparecchi collegati alla presa.

Prima della partenza conviene usare ciabatte con interruttore o staccare fisicamente gli elettrodomestici, verificando però che sicurezza e connessioni restino operative.

Frigorifero, scaldacqua e impianti termici richiedono attenzione particolare, perché non sempre possono essere spenti senza seguire le indicazioni del produttore.

Anche una casa vuota continua a consumare energia. Televisori in standby e apparecchi connessi restano alimentati anche quando nessuno li utilizza. Prima di partire per le vacanze conviene quindi verificare quali dispositivi possano essere spenti del tutto, senza compromettere la sicurezza o il funzionamento degli impianti indispensabili.

Quali dispositivi consumano energia anche da spenti

La spia accesa del televisore rivela la presenza di uno dei cosiddetti carichi fantasma. L’apparecchio sembra spento, ma mantiene attivi alcuni circuiti per ricevere i comandi del telecomando o avviarsi rapidamente. Lo stesso vale per console e decoder lasciati in modalità di attesa.

Anche il computer assorbe energia se rimane in sospensione invece di essere arrestato. Le periferiche collegate continuano spesso a ricevere corrente finché la presa resta inserita. Durante un’assenza prolungata è preferibile spegnere correttamente le apparecchiature e poi scollegarle, seguendo le indicazioni del produttore.

I caricabatterie lasciati nella presa possono assorbire energia anche senza un dispositivo collegato. Il consumo di un singolo alimentatore può essere modesto, ma scollegarlo evita comunque uno spreco inutile. Riduce inoltre l’esposizione dell’accessorio a eventuali sbalzi di tensione.

In cucina meritano attenzione la macchina da caffè e il forno a microonde, soprattutto quando mantengono acceso un display. Possono essere scollegati dopo aver verificato che non condividano la presa con apparecchi destinati a rimanere operativi.

Come eliminare gli sprechi prima della partenza

Una ciabatta dotata di interruttore consente di togliere corrente a più dispositivi con un solo gesto. Va usata rispettando i limiti di potenza indicati e non deve diventare un punto di collegamento improvvisato per apparecchi ad alto assorbimento.

Le prese intelligenti consentono di programmare lo spegnimento, ma consumano a loro volta una piccola quantità di energia. Sono utili quando occorre riattivare un dispositivo a distanza. Se invece l’apparecchio deve rimanere spento per tutta la vacanza, scollegarlo fisicamente resta la soluzione più semplice.

Router e modem possono essere spenti soltanto se nessun sistema domestico dipende dalla connessione. Prima di togliere corrente, occorre quindi verificare se l’impianto di videosorveglianza o eventuali sensori gestiti da remoto richiedano che la rete rimanga attiva.

Frigorifero e impianti che non sempre si possono spegnere

Il frigorifero deve restare acceso quando contiene alimenti. Alcuni modelli dispongono di una modalità vacanza, il cui funzionamento nei diversi vani è descritto nel manuale del produttore.

Prima di spegnere il frigorifero occorre prepararlo: deve essere vuoto e pulito. La porta va lasciata socchiusa per limitare la formazione di cattivi odori e muffe. Il congelatore richiede invece uno scongelamento completo.

Lo scaldacqua elettrico può essere disattivato durante un’assenza prolungata, purché non vi siano esigenze tecniche indicate dal produttore. Per gli impianti termici, come la caldaia e la climatizzazione, è preferibile utilizzare la modalità assenza quando disponibile. Interrompere l’alimentazione potrebbe infatti escludere alcune protezioni automatiche.

Il controllo finale va eseguito stanza per stanza, distinguendo ciò che può essere disattivato dai servizi che devono restare disponibili. Spegnere un apparecchio con il telecomando spesso non basta. Quando il dispositivo lo consente, soltanto l’interruzione dell’alimentazione elimina davvero il carico fantasma.