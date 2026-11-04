Il caricatore wireless per iPhone costa pochissimo: doppio sconto
Il caricatore wireless per iPhone della INIU con ventola e accessori inclusi costa pochissimo grazie al doppio sconto Amazon.
Ricaricare l’iPhone senza cavi può essere scomodo se il telefono si sposta o il calore interrompe la carica. Il caricatore wireless INIU per iPhone è disponibile con uno sconto del 12% a cui aggiungere un coupon del 49% che fa crollare il prezzo.
Il caricabatterie utilizza lo standard Qi2 certificato e offre una potenza fino a 15 W. L’aggancio magnetico aiuta a posizionare l’iPhone in modo preciso, mentre la ventola e il controllo intelligente della temperatura sono progettati per contenere il calore durante la ricarica. Nella confezione sono inclusi anche un alimentatore PD da 20 W e un cavo da 1,5 metri.
INIU Caricatore Wireless iPhone in offerta: doppio sconto
Il prezzo indicato è di 21,99 euro, con uno sconto del 12% a cui aggiungere un coupon del 49%. Puoi portarti a casa il INIU Caricatore Wireless iPhone a 11,49 euro. Il tool non riporta informazioni su eventuali pagamenti a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso.
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Il caricatore wireless INIU con Qi2 fino a 15 W e aggancio magnetico
Se vuoi ricaricare il telefono senza dover controllare continuamente che resti nella posizione giusta, alcune caratteristiche possono rendere più pratico l’uso quotidiano:
- Qi2 certificato e potenza fino a 15 W: con gli iPhone compatibili, il produttore indica nei test una ricarica fino al 60% in 45 minuti. Un dato utile per valutare i tempi quando hai bisogno di rimettere in carica il telefono.
- Ventola a 23 pale e controllo della temperatura: la gestione del calore è pensata per ridurre le interruzioni dovute alla temperatura e lo stress termico sulla batteria. Il caricatore mantiene, secondo le informazioni del prodotto, una temperatura fino a 8 °C più bassa.
- Allineamento Qi2 e forza magnetica di 12,5 N: il posizionamento aiuta a tenere l’iPhone agganciato anche mentre scrivi, giochi o scorri contenuti, senza perdere la ricarica.
- Compatibilità con iPhone 12–18, iPhone Air e alcuni AirPods: è indicato per AirPods 3/4 e AirPods Pro 2/3. Per prestazioni ottimali è consigliata una custodia compatibile con MagSafe, spessa meno di 4 mm; quelle più spesse o non magnetiche possono ridurre aderenza e ricarica.
- Alimentatore PD da 20 W e cavo da 1,5 metri inclusi: il kit è pronto per l’uso senza dover acquistare separatamente questi accessori e permette di collocare il caricatore vicino al letto, sul divano o alla scrivania.
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FAQ
È indicato per iPhone 12–18, iPhone Air, AirPods 3/4 e AirPods Pro 2/3.
Supporta lo standard Qi2 certificato e offre una potenza fino a 15 W.
No, la confezione include un alimentatore PD da 20 W e un cavo da 1,5 metri.
Per prestazioni ottimali è consigliata una custodia compatibile con MagSafe spessa meno di 4 mm. Custodie spesse o non magnetiche possono ridurre aderenza e ricarica.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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