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L’INIU 15W è in offerta con sconto del 27% e risparmi 5,98 euro. Promo conveniente e immediata: scopri l’occasione e approfittane ora.

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Cercavi un accessorio affidabile per ricaricare lo smartphone senza fili? Oggi il caricatore wireless di INIU è protagonista di una promo davvero interessante con uno sconto del 27%. Si tratta di una base a ricarica rapida compatibile con iPhone, Samsung Galaxy e Google Pixel, ideale sia sulla scrivania sia sul comodino grazie alla pratica luce adattiva.

INIU 15W

Nell’uso quotidiano spiccano la stabilità della base con rivestimento in gomma, l’assenza di ronzii e la gestione intelligente della luce LED che si attenua di notte. La velocità è percepibilmente più alta rispetto a molti modelli economici, con ricariche rapide e affidabili su diversi dispositivi. Buona anche la dispersione termica: lo smartphone resta solo tiepido dopo ore. Piace la praticità nel poggiare il telefono e il funzionamento con la maggior parte delle custodie. In più, le protezioni integrate contro sovratensione, sovracorrente e surriscaldamento offrono maggiore sicurezza.

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L’offerta rende il prezzo particolarmente appetibile: a 16,14€ ottieni un accessorio curato e solido, con uno sconto del 27% che corrisponde a un risparmio di 5,98 euro sul prezzo originario. Se cerchi una base affidabile per la ricarica notturna o per la scrivania, questa promo è una scelta semplice e conveniente.

All’interno di una frase di senso compiuto, ti segnaliamo che l’INIU 15W è disponibile con uno sconto del 27%, così da coniugare qualità costruttiva e praticità quotidiana a un prezzo più basso del solito. Se desideri un accessorio pronto per l’uso immediato, questa è l’occasione giusta.

Il caricatore wireless INIU con la ricarica fino a 15W e la luce adattiva

La scheda tecnica mette in evidenza la ricarica fino a 15W con tecnologia AirFuel di nuova generazione e un LED auto-adattivo che illumina di giorno e si attenua di notte per non disturbare il sonno. Le 4 modalità aggiornate coprono esigenze diverse: 15W per LG, 10W per Samsung Galaxy, 7,5W per iPhone e 5W standard per tutti i dispositivi compatibili.

Non manca la protezione NTC Temp°Guard, che monitora la temperatura in tempo reale per preservare la batteria. La base, con superficie in gomma, assicura un appoggio stabile anche in caso di vibrazioni. In confezione trovi la Base INIU, il cavo USB-C e la guida di benvenuto. A completare, la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni e ben 3 anni di garanzia leader nel settore, per un acquisto sereno e duraturo.

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