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NOHON caricatore wireless auto 15W, supporto da parabrezza e bocchette con aggancio automatico e rotazione 360° è in sconto del 32%.

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Tra cavi che penzolano, smartphone che scivolano e navigatore sempre in mano, usare il telefono in auto può diventare un problema di sicurezza oltre che di comodità. Questo supporto auto con ricarica wireless risolve entrambe le cose in un colpo solo: mantiene il telefono ben fermo e lo ricarica senza fili. Oggi il NOHON 15W Qi Caricatore Wireless Auto è proposto con uno sconto del 32%, rendendolo particolarmente interessante per chi passa molte ore al volante.

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Questo modello unisce ricarica rapida fino a 15W con un sistema di aggancio avanzato che blocca automaticamente il telefono nella posizione migliore per la ricarica. La struttura con ventosa in gel e clip metalliche consente di montarlo su parabrezza, cruscotto, tavolo o bocchette dell’aria mantenendo il telefono stabile anche sulle strade più sconnesse. La testa snodata consente una rotazione a 360° e una regolazione completa dell’angolo di visione, così puoi tenere sempre sott’occhio il navigatore senza affaticare collo e occhi. Il tutto è abbinato a un set di protezioni elettroniche, pensate per rendere la ricarica in auto più sicura.

NOHON 15W Qi Caricatore Wireless Auto in offerta: sconto del 32% e prezzo sotto i 21 euro

In questo momento puoi portarti a casa il NOHON 15W Qi Caricatore Wireless Auto a soli 20,25€, con uno sconto del 32% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di una cifra molto competitiva per un supporto con ricarica wireless rapida, aggancio automatico e struttura regolabile, in una fascia dove molti concorrenti offrono solo funzioni base. Se cerchi un accessorio per l’auto completo ma non vuoi salire di prezzo, questa proposta si inserisce tra le più interessanti della sua categoria. La promozione è attiva su Amazon e può terminare senza preavviso, quindi conviene verificare subito la disponibilità e il prezzo aggiornato direttamente sulla pagina prodotto.

Il caricatore wireless da auto con la ricarica rapida da 15W e l’aggancio automatico

Chi usa spesso il navigatore o chi deve tenere lo smartphone sempre carico durante i viaggi ha bisogno di un accessorio stabile, pratico e veloce nella ricarica. Questo supporto auto unisce più soluzioni pensate proprio per semplificare la guida quotidiana.

Ricarica fino a 15W con chip intelligente : adatta automaticamente la potenza al tuo smartphone, così iPhone, Samsung, Xiaomi e altri modelli compatibili vengono ricaricati in modo rapido e sicuro senza surriscaldarsi.

: adatta automaticamente la potenza al tuo smartphone, così iPhone, Samsung, Xiaomi e altri modelli compatibili vengono ricaricati in modo rapido e sicuro senza surriscaldarsi. Compatibilità ampia con ricarica Qi : funziona con la maggior parte dei telefoni che supportano la ricarica wireless, così puoi cambiare smartphone senza dover sostituire il supporto.

: funziona con la maggior parte dei telefoni che supportano la ricarica wireless, così puoi cambiare smartphone senza dover sostituire il supporto. Aggancio automatico con induzione elettromagnetica : il braccio si chiude da solo quando avvicini il telefono, centrandolo sull’area di ricarica e rendendo l’operazione molto più comoda quando sali in auto.

: il braccio si chiude da solo quando avvicini il telefono, centrandolo sull’area di ricarica e rendendo l’operazione molto più comoda quando sali in auto. Supercondensatore per aprire le pinze anche a motore spento : se spegni l’auto puoi comunque sbloccare il telefono con il tasto tattile, evitando di forzare il supporto o dover riaccendere il veicolo.

: se spegni l’auto puoi comunque sbloccare il telefono con il tasto tattile, evitando di forzare il supporto o dover riaccendere il veicolo. Ventosa in gel e clip metalliche ultra stabili : la struttura triangolare con cuscinetti in gomma antiscivolo mantiene telefono e supporto fermi anche su buche e strade di montagna.

: la struttura triangolare con cuscinetti in gomma antiscivolo mantiene telefono e supporto fermi anche su buche e strade di montagna. Rotazione 360° e braccio regolabile : puoi scegliere l’angolazione perfetta per vedere bene il display senza distrarti, sia in verticale sia in orizzontale.

: puoi scegliere l’angolazione perfetta per vedere bene il display senza distrarti, sia in verticale sia in orizzontale. Protezione avanzata: sistemi contro sovratensione, surriscaldamento, cortocircuito e campi magnetici aiutano a preservare sia il caricatore sia lo smartphone durante l’uso prolungato.

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FAQ Il NOHON 15W Qi Caricatore Wireless Auto è compatibile con iPhone e Samsung? Sì, è compatibile con la maggior parte degli smartphone con ricarica wireless, inclusi iPhone e molti modelli Samsung. Posso usare il NOHON 15W Qi Caricatore Wireless Auto con la cover sul telefono? Sì, funziona con cover fino a circa 6 mm di spessore, ma cover metalliche o con anelli possono interferire con la ricarica. Dove posso montare il NOHON 15W Qi Caricatore Wireless Auto in macchina? Puoi montarlo su parabrezza, cruscotto, bocchette dell’aria o superfici piane grazie alla ventosa in gel e alla clip di ventilazione. Serve un caricatore particolare per sfruttare la ricarica da 15W del NOHON 15W Qi Caricatore Wireless Auto? Per la ricarica rapida a 15W è consigliato usare un alimentatore QC 3.0 collegato all’accendisigari o a una porta adeguata.