Amazon, promo da non perdere sul caricatore wireless magnetico 3 in 1
Augnner 3 in 1, caricatore wireless magnetico per iPhone, Apple Watch e AirPods con raffreddamento attivo e ricarica rapida è in sconto del 40%.
Cavi ovunque sulla scrivania, caricabatterie diversi per ogni dispositivo e tempi di ricarica infiniti possono trasformare ogni giornata in una piccola giungla tecnologica. Con lo sconto del 40% puoi mettere ordine con il caricatore wireless Augnner 3 in 1, una soluzione unica che ricarica insieme i tuoi dispositivi Apple grazie alla base magnetica e alla ricarica rapida fino a 25W. Scopri lo sconto del 40% direttamente su Amazon.
Questa stazione di ricarica è pensata per chi usa ogni giorno iPhone, Apple Watch e AirPods e vuole una base unica, stabile e sicura. Il sistema di raffreddamento attivo con semiconduttore e ventola silenziosa mantiene basse le temperature anche quando ricarichi tre dispositivi alla volta, mentre la potenza fino a 25W dedicata all’iPhone riduce drasticamente i tempi di attesa. I magneti ad alta tenuta assicurano un allineamento preciso, così puoi appoggiare il telefono e dimenticartene, evitando errori di ricarica e continui riposizionamenti.
Augnner 3 in 1 in offerta su Amazon: sconto del 40% e prezzo sotto i 45 euro
La promozione su Amazon rende il caricatore wireless Augnner 3 in 1 particolarmente interessante per chi vuole una base completa senza spendere cifre da top di gamma. Oggi puoi portarti a casa il caricatore wireless Augnner 3 in 1 a soli 44,78€, un prezzo aggressivo per una soluzione che include anche l’adattatore PD GaN da 45W e il cavo Dual-C in confezione. Rispetto ad altre basette della stessa categoria, qui hai una gestione della potenza pensata per mantenere la ricarica veloce anche quando colleghi i tre dispositivi insieme, evitando i classici cali che allungano i tempi.
La stazione di ricarica Augnner con il raffreddamento attivo e il magnete stabile
Se usi quotidianamente iPhone, Apple Watch e AirPods, una base pensata per tenere tutto in ordine e ridurre i tempi di ricarica può fare la differenza nella tua routine.
- Raffreddamento attivo TEC con ventola sotto i 20dB: mantiene la temperatura bassa anche durante la ricarica simultanea, così la potenza resta stabile e la batteria dei tuoi dispositivi è protetta nel lungo periodo.
- Ricarica Qi2.2 fino a 25W con adattatore PD GaN da 45W incluso: velocizza la ricarica dell’iPhone fino a sei volte rispetto ai vecchi 7,5W, riducendo al minimo i tempi di attesa anche quando Apple Watch e AirPods sono collegati.
- Magnete forte con 16 magneti N52: assicura un aggancio saldo del telefono, evita scivolamenti e spostamenti e ti permette di appoggiare e riprendere l’iPhone con una sola mano senza ribaltare la base.
- Compatibilità 3 in 1 con iPhone 12-17, Apple Watch e AirPods compatibili: un’unica soluzione per ricaricare tutti i tuoi dispositivi Apple, ideale da tenere sulla scrivania o sul comodino per avere tutto pronto ogni mattina.
- Sicurezza avanzata con controllo di temperatura e tensione: combina le classiche protezioni elettroniche con il sistema di raffreddamento, così limiti il rischio di surriscaldamenti e prolunghi la vita dei tuoi dispositivi.
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Augnner 3 in 1 Caricatore Wireless, sconto del 40%: approfitta subito dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.
FAQ
Il caricatore Augnner 3 in 1 è compatibile con tutti gli iPhone dalla serie 12 alla serie 17.
Sì, la base Augnner ricarica contemporaneamente iPhone, Apple Watch e AirPods compatibili con custodia wireless.
Sì, nella confezione trovi un adattatore PD GaN da 45W e un cavo Dual-C da 1 metro.
No, grazie al raffreddamento attivo con semiconduttore e ventola mantiene la temperatura sotto controllo anche con tre dispositivi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.