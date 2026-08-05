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Anker MagGo Caricatore Wireless 3 in 1, base compatta per iPhone, AirPods e Apple Watch con ricarica rapida fino a 15W è in sconto del 41%.

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Tra smartphone, auricolari e smartwatch, tenere tutti i dispositivi sempre carichi senza riempire la scrivania di cavi è una sfida quotidiana. Oggi puoi risolvere il problema con il Anker MagGo Caricatore Wireless 3 in 1, proposto con uno sconto del 41% che lo rende molto più accessibile rispetto al solito.

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Questa base di ricarica unisce in un unico accessorio la possibilità di alimentare iPhone, AirPods e Apple Watch contemporaneamente, con un design pieghevole estremamente compatto e facile da portare in borsa o nello zaino. La ricarica fino a 15W certificata Qi2 garantisce tempi rapidi per l’iPhone, mentre il modulo dedicato all’Apple Watch Series 9 arriva a circa metà batteria in mezz’ora. In più, in confezione trovi già il caricatore USB‑C da 40W e il cavo necessari per sfruttare al massimo la stazione.

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Con la promo attuale puoi portarti a casa il Anker MagGo Caricatore Wireless 3 in 1 a soli 64,59€, un prezzo molto competitivo per una base certificata Qi2 e MFW rispetto ad altre soluzioni multi-dispositivo della stessa fascia. Nel pacchetto è incluso il caricatore USB‑C da 40W, così non devi acquistare alimentatori separati per sfruttare la ricarica rapida. Se hai un abbonamento Prime, puoi approfittare della consegna veloce e del reso facilitato entro i termini previsti dal servizio.

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La base di ricarica Anker con la potenza da 15W e il design pieghevole ultra compatto

Se sei stanco di gestire tre caricabatterie diversi per i tuoi dispositivi Apple, una stazione unica e ordinata libera spazio sulla scrivania e in viaggio riduce al minimo cavi e ingombri.

Ricarica 15W ultra-rapida con Qi2 e MagSafe : la potenza massima consente di ricaricare l’iPhone in tempi ridotti rispetto alle basi standard, ideale quando hai poco tempo tra un impegno e l’altro.

: la potenza massima consente di ricaricare l’iPhone in tempi ridotti rispetto alle basi standard, ideale quando hai poco tempo tra un impegno e l’altro. Design ultra compatto e pieghevole : quando è chiusa, la base ha dimensioni paragonabili a un mazzo di carte e pesa meno di una palla da baseball, perfetta da infilare nello zaino o nel bagaglio a mano.

: quando è chiusa, la base ha dimensioni paragonabili a un mazzo di carte e pesa meno di una palla da baseball, perfetta da infilare nello zaino o nel bagaglio a mano. Carica rapida per Apple Watch Series 9 : grazie alla certificazione MFW, l’orologio arriva rapidamente a una percentuale di batteria utile, così puoi rimetterlo al polso in pochi minuti.

: grazie alla certificazione MFW, l’orologio arriva rapidamente a una percentuale di batteria utile, così puoi rimetterlo al polso in pochi minuti. Caricatore all in one per iPhone, AirPods e Apple Watch : una sola presa libera per alimentare tutti i dispositivi principali, riducendo il disordine di cavi e adattatori sul comodino o in ufficio.

: una sola presa libera per alimentare tutti i dispositivi principali, riducendo il disordine di cavi e adattatori sul comodino o in ufficio. Dotazione completa in confezione: con caricatore USB‑C da 40W e cavo da 1,5 m inclusi, puoi usare subito la base alla massima potenza senza acquisti aggiuntivi.

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FAQ Il caricatore Anker MagGo è compatibile con iPhone con MagSafe? Sì, il caricatore supporta la ricarica fino a 15W certificata Qi2 ed è compatibile con iPhone con MagSafe. Posso ricaricare contemporaneamente iPhone, AirPods e Apple Watch? Sì, la base Anker MagGo è una stazione 3 in 1 pensata per ricaricare tutti e tre i dispositivi insieme. Il caricatore USB-C da 40W è incluso nella confezione? Sì, nella confezione trovi il caricatore USB-C da 40W e il cavo USB-C da 1,5 metri. La base di ricarica Anker MagGo è facile da trasportare in viaggio? Sì, ha un design pieghevole ultra compatto con dimensioni simili a un mazzo di carte, ideale per i viaggi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.