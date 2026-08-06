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Baseus Enerfill Caricatore USB C 70W, alimentatore compatto GaN6 a 3 porte per laptop, smartphone e tablet è in offerta con sconto del 36%.

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Lavori spesso in mobilità o ti capita di avere il portatile scarico proprio mentre devi finire una call o inviare un file urgente? Un alimentatore lento o poco potente può trasformare ogni spostamento in una corsa contro il tempo. In questi giorni il Baseus Enerfill è disponibile con uno sconto del 36%, e ti permette di ricaricare laptop, smartphone e tablet con un unico caricatore compatto.

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Questo caricatore USB-C da 70W è pensato per chi usa spesso il notebook fuori casa: riesce a portare un MacBook Air M2/M3 al 50% in circa 30 minuti e si abbina senza problemi anche a MacBook Pro 13/14" e iPad Pro. Grazie al supporto agli standard PD 3.0, QC 3.0 e PPS si adatta ai principali dispositivi, dagli iPhone di ultima generazione ai Galaxy S24/S25, fino ai Pixel, offrendo sempre una ricarica rapida ma gestita in modo intelligente per preservare la batteria.

Baseus Enerfill in offerta su Amazon: caricatore 70W con sconto del 36%

La promozione su Baseus Enerfill rende questo caricatore da 70W particolarmente interessante per chi cerca una soluzione unica per laptop e smartphone. A 22,99€ ottieni un alimentatore GaN6 compatto a 3 porte, con potenza sufficiente per ricaricare velocemente un portatile e, allo stesso tempo, altri accessori. Si tratta di un prezzo molto competitivo nella fascia dei caricabatterie multipli di qualità, considerando che offre tecnologie avanzate di gestione dell’energia e protezioni evolute.

La presenza di due porte USB-C e una USB-A ti permette di ridurre al minimo il numero di caricabatterie da portare in borsa, mantenendo tutto più ordinato sia in viaggio sia tra scrivania e zaino. Grazie alla gestione intelligente della potenza, il dispositivo può distribuire l’energia (ad esempio 45W + 20W) in modo da tenere il laptop attivo durante una riunione su Zoom mentre carichi anche lo smartphone o gli auricolari. Per chi viaggia spesso o fa smart working in sedi diverse, il Baseus Enerfill è disponibile con uno sconto del 36%, così puoi aggiornare il tuo setup di ricarica con una spesa contenuta.

La tecnologia GaN6 consente di mantenere dimensioni ridotte e una buona dissipazione del calore, qualità fondamentali per chi infila il caricatore in tasca o in un piccolo astuccio tech. La compatibilità con la tensione universale 100-240V lo rende adatto anche agli spostamenti internazionali, dai treni ad alta velocità agli aeroporti e agli spazi di co-working.

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Il caricatore Baseus con la ricarica rapida da 70W e tre porte in un corpo compatto

Se vivi con lo zaino sempre pronto tra ufficio, casa e treni, avere un unico caricatore veloce e sicuro per tutti i tuoi dispositivi è un vantaggio enorme in termini di praticità e ordine.

Potenza fino a 70W per laptop : consente di ricaricare rapidamente notebook come MacBook Air M2/M3 , mantenendo il portatile operativo anche durante sessioni intense di lavoro, così non resti a secco a metà giornata.

: consente di ricaricare rapidamente notebook come , mantenendo il portatile operativo anche durante sessioni intense di lavoro, così non resti a secco a metà giornata. Ricarica di 3 dispositivi contemporaneamente tramite 2 porte USB-C e 1 USB-A : puoi alimentare laptop, smartphone e auricolari con una sola presa, eliminando il groviglio di cavi e alimentatori multipli.

tramite : puoi alimentare laptop, smartphone e auricolari con una sola presa, eliminando il groviglio di cavi e alimentatori multipli. Gestione intelligente dell’energia BPS 2.0 : distribuisce automaticamente la potenza (ad esempio 45W+20W ) in base ai dispositivi collegati, così il notebook continua a funzionare senza cali mentre il telefono si ricarica in sicurezza.

: distribuisce automaticamente la potenza (ad esempio ) in base ai dispositivi collegati, così il notebook continua a funzionare senza cali mentre il telefono si ricarica in sicurezza. Protezione BCT 2.0 con controlli costanti : monitora la temperatura fino a 6.000 volte al minuto e offre protezione da sovratensione e cortocircuito, ideale per chi lascia spesso i dispositivi in carica anche di notte.

: monitora la temperatura fino a e offre protezione da sovratensione e cortocircuito, ideale per chi lascia spesso i dispositivi in carica anche di notte. Tecnologia GaN6 e dimensioni ridotte : rispetto ai caricabatterie tradizionali riduce l’ingombro fino al 40% , occupa poco spazio in borsa o in tasca e scalda meno, perfetto per nomadi digitali e pendolari.

: rispetto ai caricabatterie tradizionali riduce l’ingombro fino al , occupa poco spazio in borsa o in tasca e scalda meno, perfetto per nomadi digitali e pendolari. Perfetto per viaggi e smart working: il supporto alla tensione 100-240V lo rende adatto a prese di diversi Paesi, così puoi portarlo ovunque senza dover cambiare caricatore per ogni spostamento.

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Baseus Enerfill, approfitta dell’offerta lampo al 36% prima che le scorte finiscano.

FAQ Quanti dispositivi posso caricare insieme con il Baseus Enerfill 70W? Puoi caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente grazie a due porte USB-C e una porta USB-A. Il caricatore Baseus Enerfill 70W è adatto per MacBook Air e MacBook Pro? Sì, offre fino a 70W di potenza ed è indicato per MacBook Air M2/M3 e per MacBook Pro 13/14". Il Baseus Enerfill 70W è sicuro per la ricarica notturna? Integra la protezione BCT 2.0 con controlli di temperatura e protezioni da sovratensione e cortocircuito, pensate anche per ricariche prolungate. Il caricatore Baseus Enerfill 70W è comodo da portare in viaggio? Sì, grazie alla tecnologia GaN6 è compatto, leggero e supporta tensione universale 100-240V, ideale per viaggi e smart working.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.