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Offerta da non perdere per il Belkin BoostCharge, un pratico caricatore da auto con doppia uscita pensato per ricaricare due dispositivi insieme. Oggi è proposto con uno sconto del 53%, così porti in macchina la ricarica rapida spendendo pochissimo.

Belkin BoostCharge

La qualità costruttiva è quella che ci si aspetta: solida e affidabile, con una ricarica veloce e stabile che non perde colpi. La presa dell’accendisigari tiene bene e l’accessorio resta saldo, con la comodità della doppia porta che funziona contemporaneamente senza disattivarsi; in alcune auto può muoversi leggermente, ma nulla che comprometta l’uso. In abbinata con un cavo intrecciato della stessa marca, l’esperienza sale ancora di livello.

Belkin BoostCharge in offerta su Amazon: sconto del 53%, risparmi circa 15,78 euro

Il prezzo attuale è di 13,99€, con un abbattimento del 53% rispetto al listino: in pratica il risparmio è di circa 15,78 euro. Un’occasione ideale per chi vuole un accessorio affidabile e conveniente.

Se stai aggiornando la dotazione in auto, puoi portarti a casa il Belkin BoostCharge a soli 13,99€ approfittando della promo in corso.

Il caricabatteria da auto Belkin con la USB-C PD 3.1 e la tecnologia PPS da 30 W

Con una potenza complessiva di 42 W, questo caricatore assicura ricarica rapida in movimento: porta un iPhone dallo 0 al 50% in circa 21 minuti e un Galaxy dallo 0 al 50% in circa 26 minuti. È perfetto per recuperare batteria durante gli spostamenti quotidiani.

La certificazione USB-C PD 3.1 e la presenza della tecnologia PPS regolano in modo intelligente l’erogazione, con una porta USB-C da 30 W e una porta USB-A da 12 W per la ricarica simultanea di due dispositivi senza cali di performance.

Belkin ha curato anche sicurezza e sostenibilità: il caricatore è sottoposto a test rigorosi per garantire un uso sicuro e affidabile, utilizza uno chassis con materiali riciclati post-consumo ed è venduto in una confezione senza plastica. Completa il quadro la garanzia sulle apparecchiature collegate fino a 2.000€ e 2 anni di garanzia sul prodotto.

Belkin BoostCharge

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