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Belkin BoostCharge Caricatore 3 in 1, base wireless Qi2 per iPhone, Apple Watch e AirPods con alimentatore incluso è in offerta con sconto del 62%.

Amazon

Tra cavi che si intrecciano sul comodino e caricabatterie sparsi tra scrivania e salotto, ricaricare tutti i tuoi dispositivi può diventare un piccolo caos quotidiano. Oggi puoi mettere ordine con il Belkin BoostCharge Caricatore 3 in 1, in forte promozione con uno sconto del 62% che lo porta a un prezzo decisamente più accessibile.

Questa base di ricarica unisce in un unico supporto ricarica wireless magnetica rapida per smartphone compatibili Qi2, dock dedicato per Apple Watch e tappetino per AirPods o altri dispositivi Qi. È pensata per restare fissa su comodino o scrivania, offrendo ricarica veloce, gestione sicura dell’energia e materiali progettati per durare, così da sostituire in un colpo solo tre caricabatterie separati.

Belkin BoostCharge 3 in 1 in offerta su Amazon: sconto del 62%

La promo su questo caricatore 3 in 1 è particolarmente interessante perché ti permette di portarti a casa un accessorio completo a 49,99€, grazie a uno sconto del 62% rispetto al prezzo di listino. Un prezzo competitivo per una base che integra ricarica wireless Qi2 fino a 15 W per smartphone compatibili, ricarica per Apple Watch e tappetino da 5 W per AirPods, con alimentatore da 40 W già incluso in confezione.

Il fatto che l’alimentatore sia integrato nel cavo da 1,5 metri ti evita acquisti extra e rende il prodotto pronto all’uso appena tolto dalla scatola. Inoltre il design è pensato per un utilizzo quotidiano comodo: poggi lo smartphone sul supporto magnetico, lo smartwatch sul disco dedicato e gli auricolari sul tappetino, e in un unico punto hai tutto in carica senza cavi aggiuntivi.

La base di ricarica Belkin con tecnologia Qi2 e supporto per tre dispositivi

Per chi ha più dispositivi da tenere sempre carichi, questa base nasce per ridurre ingombri e tempi morti.

Ricarica rapida Qi2 fino a 15 W : posizionando il telefono sul supporto magnetico ottieni una ricarica wireless più veloce rispetto ai classici pad, ideale se hai poco tempo e vuoi recuperare rapidamente batteria.

: posizionando il telefono sul supporto magnetico ottieni una ricarica wireless più veloce rispetto ai classici pad, ideale se hai poco tempo e vuoi recuperare rapidamente batteria. Ricarica simultanea di tre dispositivi : smartphone, Apple Watch e AirPods possono essere ricaricati insieme, così la notte o durante il lavoro riporti tutto al 100% senza dover alternare cavi e prese.

: smartphone, Apple Watch e AirPods possono essere ricaricati insieme, così la notte o durante il lavoro riporti tutto al 100% senza dover alternare cavi e prese. Disco da 5 W per Apple Watch ottimizzato : il modulo dedicato è progettato per i modelli più recenti, così riduci i tempi di attesa rispetto a una ricarica standard e ti ritrovi l’orologio pronto già dopo brevi sessioni di ricarica.

: il modulo dedicato è progettato per i modelli più recenti, così riduci i tempi di attesa rispetto a una ricarica standard e ti ritrovi l’orologio pronto già dopo brevi sessioni di ricarica. Tappetino Qi da 5 W con LED di stato : il pad inferiore per AirPods o altri dispositivi compatibili ti permette di controllare a colpo d’occhio, tramite LED, se la ricarica è in corso e corretta.

: il pad inferiore per AirPods o altri dispositivi compatibili ti permette di controllare a colpo d’occhio, tramite LED, se la ricarica è in corso e corretta. Sicurezza avanzata e materiali resistenti : la piattaforma è testata contro sovratensioni, sovracorrenti, surriscaldamento, cortocircuiti e sovraccarico, così puoi lasciarci i tuoi dispositivi anche di notte con maggiore tranquillità.

: la piattaforma è testata contro sovratensioni, sovracorrenti, surriscaldamento, cortocircuiti e sovraccarico, così puoi lasciarci i tuoi dispositivi anche di notte con maggiore tranquillità. Compatibilità con custodie MagSafe sottili : puoi continuare a usare la cover magnetica senza toglierla ogni volta, purché non superi i 3 mm, rendendo la ricarica quotidiana più pratica.

: puoi continuare a usare la cover magnetica senza toglierla ogni volta, purché non superi i 3 mm, rendendo la ricarica quotidiana più pratica. Alimentatore da 40 W incluso : il caricatore in dotazione eroga la potenza necessaria per gestire tutte le ricariche contemporaneamente, evitando l’acquisto di un alimentatore separato.

: il caricatore in dotazione eroga la potenza necessaria per gestire tutte le ricariche contemporaneamente, evitando l’acquisto di un alimentatore separato. Scocca con materiali riciclati e garanzia: il chassis utilizza materiali riciclati post-consumo e la copertura di 2 anni sul prodotto, con protezione extra sui dispositivi collegati, aggiunge un ulteriore livello di tranquillità.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

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Belkin BoostCharge Caricatore 3 in 1, approfitta dell’offerta lampo con sconto del 62% finché le scorte lo permettono.

FAQ Il Belkin BoostCharge 3 in 1 supporta la ricarica rapida per iPhone? Sì, la base magnetica Qi2 ricarica gli smartphone compatibili fino a 15 W. Posso ricaricare Apple Watch e AirPods contemporaneamente con il Belkin 3 in 1? Sì, puoi ricaricare nello stesso momento smartphone, Apple Watch e AirPods. L’alimentatore è incluso nella confezione del Belkin BoostCharge 3 in 1? Sì, è incluso un alimentatore da 40 W integrato in un cavo da 1,5 metri. Il caricatore Belkin 3 in 1 funziona con custodie MagSafe? Sì, è compatibile con custodie MagSafe fino a uno spessore massimo di 3 mm.