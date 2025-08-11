Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Shutterstock

Sei in stazione o in aeroporto, magari di passaggio in un parco o in un locale pubblico, e ti accorgi con orrore che la batteria dello smartphone è a terra. Non hai un power bank con te e ti aspettano ancora diverse ore fuori casa, in movimento. Per fortuna noti che nella zona c’è un punto ricarica pubblico, uno di quei totem o postazioni con porte USB e prese che si trovano spesso vicino alle panchine, nei gate d’attesa o accanto ai tavolini dei bar. Tutto risolto, quindi? Non proprio. Due agenzie federali statunitensi mettono in guardia gli utenti: queste stazioni di ricarica, per quanto comode, potrebbero nascondere rischi per la sicurezza.

I rischi quando si usano i caricabatterie USB pubblici

Il problema ha un nome preciso: juice jacking. Il termine tecnico indica una forma di attacco informatico che sfrutta la natura “ibrida” dei cavi USB, capaci di trasmettere sia energia elettrica che dati.

Quando si collega il telefono a una porta USB compromessa, si potrebbe inconsapevolmente permettere a software malevoli di installarsi nel dispositivo. In questo modo, criminali informatici potrebbero accedere a dati personali, come password, foto, messaggi e credenziali bancarie. In alcuni casi, il dispositivo può essere bloccato del tutto con tecniche simili a quelle del ransomware.

Sebbene gli episodi reali siano ancora poco frequenti, gli esperti in sicurezza informatica avvertono che il rischio esiste ed è tecnicamente possibile. Le dimostrazioni effettuate nei laboratori specializzati lo confermano, e l’aumento della connettività nei luoghi pubblici apre le porte a potenziali violazioni.

L’avviso diffuso ai cittadini statunitensi

A lanciare l’allerta in questi giorni sono state due agenzie federali americane: la Transportation Security Administration (TSA), responsabile della sicurezza nei trasporti, e la Federal Communications Commission (FCC), che si occupa di telecomunicazioni.

Entrambe le istituzioni hanno pubblicato un avviso rivolto ai consumatori, invitandoli ad evitare l’uso delle porte USB pubbliche per ricaricare i propri dispositivi, specialmente quando si è in viaggio.

Secondo la FCC, esistono già metodi con cui i cybercriminali riescono a sfruttare le porte USB pubbliche per introdurre software spia o infettare i telefoni con malware. Collegarsi a una porta sconosciuta, quindi, può significare esporsi involontariamente a una rete o un dispositivo compromesso.

Come prevenire i rischi (e ricaricare la batteria)

Cosa fare se la batteria dello smartphone è a terra, allora? Gli esperti consigliano di portare sempre con sé un adattatore da parete e di collegarsi solo a prese elettriche standard, evitando le porte USB di uso comune. Un’alternativa efficace è l’utilizzo di un power bank portatile, che può essere ricaricato in anticipo e usato in mobilità senza rischi.

Un altro strumento consigliato dagli esperti è il cosiddetto USB condom, un piccolo adattatore che si inserisce tra il cavo e la porta USB, bloccando i pin destinati al trasferimento dati e lasciando passare solo l’elettricità.

In un’epoca in cui la sicurezza digitale è una questione sempre più cruciale, anche un gesto semplice come ricaricare il telefono fuori casa richiede un pizzico di attenzione in più. La comodità, in fondo, non vale il rischio di compromettere la propria privacy.