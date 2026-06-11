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SBS Caricabatterie Auto Mini, adattatore da auto compatto con doppia porta USB-C e USB-A a ricarica rapida è in sconto del 52%.

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Restare con lo smartphone scarico in auto mentre si usa il navigatore o si attende una chiamata importante è uno scenario che molti vorrebbero evitare. In questo momento il SBS Caricabatterie Auto Mini è proposto con uno sconto del 52%, così puoi avere una ricarica rapida e affidabile per telefoni e tablet spendendo pochissimo, senza rinunciare a una soluzione compatta e facile da usare.

SBS Caricabatterie Auto Mini

Questo modello unisce una porta USB-C Power Delivery da 20W e una porta USB-A Adaptive Fast Charge da 18W, pensate per riportare velocemente al 100% smartphone e tablet compatibili. Le tecnologie di gestione della carica lavorano per erogare potenza elevata in poco tempo mantenendo la ricarica sicura, con protezioni da cortocircuiti e surriscaldamenti, mentre il LED di stato ti permette di verificare a colpo d’occhio che tutto stia funzionando correttamente.

SBS Caricabatterie Auto Mini in offerta: sconto del 52% a 7,20€

In questa fase di sconti puoi portarti a casa il SBS Caricabatterie Auto Mini a soli 7,20€ grazie a uno sconto del 52% rispetto al prezzo di listino. Considerata la potenza di uscita e la presenza di due porte, si posiziona tra le soluzioni più convenienti nella fascia dei caricabatterie da auto compatti, ideale se cerchi un accessorio economico ma capace di ricaricare velocemente più dispositivi. Se ti interessa approfittare dell’offerta, il SBS Caricabatterie Auto Mini è disponibile con uno sconto del 52% finché la promo resterà attiva, con tutti i vantaggi legati alla piattaforma come spedizioni rapide e gestione semplificata del reso.

Il caricatore da auto con la porta USB-C Power Delivery e la USB-A Adaptive Fast Charge

Se viaggi spesso e temi di restare senza batteria proprio quando serve il telefono, questo caricatore da auto compatto può diventare l’accessorio da lasciare sempre inserito nella presa accendisigari.

Porta USB-C Power Delivery 20W : consente una ricarica rapida dei dispositivi compatibili, così puoi recuperare gran parte della batteria di smartphone e tablet anche in tragitti relativamente brevi.

: consente una ricarica rapida dei dispositivi compatibili, così puoi recuperare gran parte della batteria di smartphone e tablet anche in tragitti relativamente brevi. Porta USB-A Adaptive Fast Charge 18W : pensata per i dispositivi che non supportano la tecnologia PD, permette comunque tempi di ricarica ridotti rispetto ai vecchi caricabatterie lenti.

: pensata per i dispositivi che non supportano la tecnologia PD, permette comunque tempi di ricarica ridotti rispetto ai vecchi caricabatterie lenti. Doppia uscita simultanea : avere una porta USB-C e una USB-A significa poter alimentare due dispositivi alla volta, utile quando si viaggia in coppia o con la famiglia.

: avere una porta USB-C e una USB-A significa poter alimentare due dispositivi alla volta, utile quando si viaggia in coppia o con la famiglia. Tecnologie di protezione integrate : la gestione intelligente della carica riduce il rischio di cortocircuiti e surriscaldamenti, salvaguardando sia il caricatore sia i device collegati.

: la gestione intelligente della carica riduce il rischio di cortocircuiti e surriscaldamenti, salvaguardando sia il caricatore sia i device collegati. LED di stato: l’indicatore luminoso ti conferma al volo che l’accessorio è alimentato correttamente e che la ricarica dei dispositivi è attiva.

SBS Caricabatterie Auto Mini

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

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SBS Caricabatterie Auto Mini, sconto del 52% a 7,20€: approfitta subito di questa offerta lampo prima che le scorte si esauriscano.

FAQ Il caricabatterie auto SBS è compatibile con smartphone Android e iPhone? Sì, il caricabatterie auto SBS funziona con smartphone Android e iPhone tramite porte USB-C Power Delivery e USB-A Adaptive Fast Charge. Quanto è veloce la ricarica del caricabatterie auto SBS? La porta USB-C PD da 20W e la USB-A AFC da 18W permettono una ricarica rapida, riportando velocemente al 100% smartphone e tablet compatibili. Posso caricare due dispositivi contemporaneamente con il caricabatterie auto SBS? Sì, puoi usare insieme la porta USB-C e la porta USB-A per caricare due dispositivi nello stesso momento. Il caricabatterie auto SBS ha protezioni contro surriscaldamento e cortocircuiti? Sì, integra tecnologie di protezione che aiutano a evitare cortocircuiti e surriscaldamenti durante la ricarica.