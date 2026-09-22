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Il caricabatteria wireless Belkin BoostCharge è in promo con uno sconto del 53% e lo paghi pochissimo. Compatibile con tutti gli ultimi iPhone.

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Se ti ritrovi spesso con iPhone e AirPods scarichi proprio quando devi uscire, una base di ricarica compatta e veloce può cambiarti la giornata. In queste ore il Belkin BoostCharge Caricabatteria magnetico pieghevole 2 in 1 è disponibile con uno sconto del 53% che rende questa soluzione wireless molto più accessibile rispetto al solito.

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Il caricabatteria unisce una base magnetica Qi2 da 15W per lo smartphone e un alloggiamento dedicato agli Auricolari compatibili, così puoi ricaricare due dispositivi insieme in modo ordinato. Il design pieghevole ti permette di usarlo come supporto regolabile sulla scrivania o sul comodino e di richiuderlo quando devi infilarlo in borsa o in valigia, mentre i materiali in silicone morbidi al tocco e la base antiscivolo tengono tutto ben fermo durante la ricarica.

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In questo momento puoi acquistare il Belkin BoostCharge Caricabatteria magnetico pieghevole 2 in 1 a 24,99€, approfittando di uno sconto del 53% sul prezzo di listino. Considerando che nella confezione trovi già un alimentatore USB-C da 30W e un cavo USB-C da 1,5 metri, il prezzo è particolarmente interessante per una stazione di ricarica wireless 2 in 1 pensata per l’uso quotidiano e i viaggi.

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Il caricatore Belkin con la ricarica Qi2 da 15W e il supporto pieghevole

Se cerchi una soluzione per tenere in carica telefono e auricolari senza cavi sparsi ovunque, questo modello unisce ricarica veloce e grande praticità in poco spazio.

Ricarica rapida Qi2 fino a 15W : la tecnologia Qi2 consente una ricarica wireless fino a due volte più veloce rispetto agli standard precedenti, ideale per riportare rapidamente in vita lo smartphone tra un impegno e l’altro.

: la tecnologia Qi2 consente una ricarica wireless fino a due volte più veloce rispetto agli standard precedenti, ideale per riportare rapidamente in vita lo smartphone tra un impegno e l’altro. Stazione 2 in 1 con ricarica simultanea : puoi alimentare allo stesso tempo iPhone e dispositivi compatibili come gli auricolari, così hai sempre tutto pronto senza dover scegliere cosa ricaricare prima.

: puoi alimentare allo stesso tempo iPhone e dispositivi compatibili come gli auricolari, così hai sempre tutto pronto senza dover scegliere cosa ricaricare prima. Supporto magnetico pieghevole regolabile : il design con cardine di qualità permette di inclinare il telefono per vedere notifiche, video o l’orologio, e di richiuderlo per occupare pochissimo spazio in borsa o sul comodino.

: il design con cardine di qualità permette di inclinare il telefono per vedere notifiche, video o l’orologio, e di richiuderlo per occupare pochissimo spazio in borsa o sul comodino. Materiali premium e base antiscivolo : il rivestimento in silicone è morbido al tatto e protegge i dispositivi dai graffi, mentre la base stabile evita scivolamenti durante l’uso o la regolazione dell’angolo.

: il rivestimento in silicone è morbido al tatto e protegge i dispositivi dai graffi, mentre la base stabile evita scivolamenti durante l’uso o la regolazione dell’angolo. Indicatore LED per gli auricolari : un piccolo LED sulla base ti segnala subito se la ricarica degli auricolari è in corso correttamente, senza dover aprire la custodia o controllare dal telefono.

: un piccolo LED sulla base ti segnala subito se la ricarica degli auricolari è in corso correttamente, senza dover aprire la custodia o controllare dal telefono. Accessori inclusi in confezione : alimentatore da 30W e cavo USB-C da 1,5 m ti permettono di usare la stazione di ricarica appena estratta dalla scatola, senza acquisti aggiuntivi.

: alimentatore da 30W e cavo USB-C da 1,5 m ti permettono di usare la stazione di ricarica appena estratta dalla scatola, senza acquisti aggiuntivi. Design sostenibile e garanzia estesa: lo chassis integra fino al 75% di materiali riciclati post-consumo e la confezione è priva di plastica, con una garanzia di 2 anni sul prodotto e protezione sulle apparecchiature collegate fino a 2.000€.

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FAQ Quanta potenza eroga il Belkin BoostCharge Caricabatteria magnetico pieghevole 2 in 1? La base magnetica supporta la ricarica rapida wireless Qi2 fino a 15W per i dispositivi compatibili. Il Belkin BoostCharge pieghevole permette di ricaricare due dispositivi insieme? Sì, consente la ricarica simultanea di smartphone compatibili e auricolari sulla base dedicata. Nella confezione del Belkin BoostCharge 2 in 1 sono inclusi alimentatore e cavo? Sì, sono inclusi un alimentatore USB-C da 30W e un cavo USB-C da 1,5 metri. Il caricabatteria Belkin 2 in 1 è adatto all’uso in viaggio? Sì, il design pieghevole e compatto lo rende pratico da portare in borsa o in valigia.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.