Belkin BoostCharge, il caricabatteria per auto costa pochissimo: 84% di sconto
Il caricabatteria per auto Belkin BoostCharge compatibile con qualsiasi automobile è in offerta con uno sconto dell'84% e costa meno di 4 euro.
Quando lo smartphone si scarica durante un viaggio, trovare una ricarica rapida in auto può fare la differenza. Il Belkin BoostCharge è scontato dell’84%.
Questo caricabatteria da auto abbina un’uscita USB-C PD PPS da 30 W a un formato compatto, così può adattarsi al cruscotto senza occupare molto spazio. È pensato per ricaricare dispositivi USB-C di diversi marchi e comprende una garanzia limitata di due anni.
Belkin BoostCharge in offerta: sconto dell’84% e prezzo di 3,90 euro
Se vuoi tenere una soluzione di ricarica a portata di mano durante gli spostamenti, il Belkin BoostCharge costa 3,90 euro nella promozione indicata, con uno sconto dell’84%. Il prezzo riportato è contenuto, ma non sono disponibili informazioni per confrontarlo con altri prodotti della stessa fascia. Non risultano indicati un coupon, il pagamento a rate, la scadenza della promo, i vantaggi Prime o i tempi per il reso.
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Il caricabatteria Belkin con la porta USB-C PD da 30 W e il design compatto
Se durante i tragitti vuoi ricaricare il telefono senza cercare una presa, questo modello punta su potenza, compatibilità e ingombro ridotto. Ecco cosa offre nella pratica:
- Ricarica rapida da 30 W con USB-C PD: secondo i dati del prodotto, può portare un iPhone 14 Pro dallo 0 al 50% in 23 minuti e un Galaxy S23 Ultra dallo 0 al 50% in 24 minuti. La velocità effettiva dipende dal dispositivo compatibile.
- Porta USB-C PD PPS e compatibilità ampia: può essere usato con dispositivi USB-C, tra cui iPhone, iPad, Samsung Galaxy, telefoni Google e tablet, per limitare la necessità di caricatori diversi.
- Certificazione USB-IF: questa certificazione è pensata per offrire qualità e compatibilità nella ricarica dei telefoni supportati.
- Dimensioni compatte di 54 × 20 mm: il formato ridotto aiuta a inserirlo nel cruscotto e a lasciarlo collegato senza occupare molto spazio.
- Garanzia limitata di due anni: il prodotto include inoltre una garanzia sulle apparecchiature collegate fino a 2.000 euro, secondo le condizioni indicate.
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FAQ
Sì, dispone di un'uscita USB-C PD PPS da 30 W ed è indicato come compatibile con dispositivi USB-C, inclusi telefoni e tablet.
I dati indicano una ricarica dallo 0 al 50% in 23 minuti per iPhone 14 Pro e in 24 minuti per Galaxy S23 Ultra.
Il caricabatteria misura 54 × 20 mm.
Include una garanzia limitata di due anni e una garanzia sulle apparecchiature collegate fino a 2.000 euro.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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