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Il caricabatteria da auto Belkin BoostCharge compatibile con qualsiasi smartphone è in offerta con uno sconto del 60% e costa meno di 10 euro.

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Ricaricare lo smartphone durante gli spostamenti evita di arrivare a destinazione con la batteria scarica. Il caricabatteria da auto Belkin BoostCharge è disponibile con uno sconto del 60%.

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Il formato compatto è pensato per occupare poco spazio sul cruscotto, mentre la porta USB-C con Power Delivery da 30 W consente di ricaricare dispositivi compatibili a velocità ottimali. La compatibilità comprende smartphone e tablet di diversi marchi, tra cui iPhone, Samsung Galaxy e Google Pixel. Il caricatore è certificato USB-IF e include una garanzia limitata di due anni.

Il caricabatteria Belkin BoostCharge oggi scontato del 60%

Il Belkin BoostCharge costa 9,99 euro e, con lo sconto del 60%, permette di risparmiare circa 15 euro rispetto al prezzo di riferimento. Puoi portarti a casa il Belkin BoostCharge a 9,99 euro, un caricatore da auto da 30 W pensato per chi vuole ricaricare dispositivi USB-C durante i tragitti. Le informazioni disponibili non indicano coupon, pagamento a rate, benefici Prime, tempi per il reso o scadenza della promozione.

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Il caricabatteria Belkin con USB-C PD da 30 W e formato compatto

Se vuoi mantenere smartphone o tablet carichi mentre sei in auto, contano potenza, compatibilità e ingombro. Ecco cosa offre questo caricabatteria:

Ricarica rapida USB-C PD da 30 W : la potenza permette, secondo i dati forniti, di portare un iPhone 14 Pro dallo 0 al 50% in 23 minuti e un Galaxy S23 Ultra dallo 0 al 50% in 24 minuti. I tempi possono variare in base al dispositivo compatibile.

: la potenza permette, secondo i dati forniti, di portare un iPhone 14 Pro dallo 0 al 50% in 23 minuti e un Galaxy S23 Ultra dallo 0 al 50% in 24 minuti. I tempi possono variare in base al dispositivo compatibile. Compatibilità con dispositivi USB-C : supporta telefoni e tablet, inclusi iPhone 16, 15 e 14, Galaxy S24 e S23, Note, iPad e Google Pixel. Puoi quindi usarlo con diversi dispositivi compatibili.

: supporta telefoni e tablet, inclusi iPhone 16, 15 e 14, Galaxy S24 e S23, Note, iPad e Google Pixel. Puoi quindi usarlo con diversi dispositivi compatibili. Certificazione USB-IF : la certificazione è indicata per offrire una ricarica conforme e compatibile con vari modelli di telefoni.

: la certificazione è indicata per offrire una ricarica conforme e compatibile con vari modelli di telefoni. Dimensioni compatte di 54 x 20 mm : il formato è progettato per adattarsi al cruscotto senza occupare molto spazio.

: il formato è progettato per adattarsi al cruscotto senza occupare molto spazio. Garanzia limitata di due anni: è inclusa una garanzia sulle apparecchiature collegate fino a 2.000 euro.

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FAQ Quali dispositivi sono compatibili con il Belkin BoostCharge? È compatibile con dispositivi USB-C, tra cui iPhone, iPad, Samsung Galaxy e Google Pixel. Quanta potenza eroga il caricabatteria da auto Belkin? La porta USB-C PD PPS eroga fino a 30 W. Quanto è grande il caricabatteria Belkin BoostCharge? Misura 54 x 20 mm. Quale garanzia è inclusa? Il prodotto include una garanzia limitata di due anni e una garanzia sulle apparecchiature collegate fino a 2.000 euro.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.