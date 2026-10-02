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La caraffa LAICA Stream Line per acqua più alcalina, gusto migliore e meno plastica, oggi in offerta con uno sconto del 50% e costa pochissimo.

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Portare a casa casse d’acqua, accumulare bottiglie di plastica e non essere mai davvero sicuri della qualità di ciò che si beve è un problema quotidiano per molte famiglie. Con la LAICA Stream Line in offerta al 50% di sconto puoi filtrare direttamente dal rubinetto, migliorare gusto e composizione dell’acqua e ridurre drasticamente la plastica monouso.

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Questa caraffa filtrante unisce praticità e attenzione al benessere: è leggera, si riempie al volo grazie allo sportello automatico Quick-Fill e entra senza problemi nello sportello del frigorifero. Il sistema di filtrazione bi-flux a 5 stadi, abbinato ai filtri alkawater, punta a rendere l’acqua più alcalina e piacevole da bere, aiutando a mantenere un’idratazione equilibrata e sostenendo il benessere psicofisico. In più, la presenza del timer digitale ti ricorda quando è ora di cambiare il filtro, così le prestazioni restano sempre ottimali.

LAICA Stream Line in offerta su Amazon: sconto del 50% sulla caraffa filtrante

Oggi la LAICA Stream Line Caraffa Filtrante è proposta a 29,90€, un prezzo particolarmente accessibile considerando la dotazione di 4 filtri alkawater e 1 filtro bi-flux inclusi nella confezione. Grazie all’offerta attuale, il LAICA Stream Line è disponibile con uno sconto del 50%, rendendo più conveniente passare all’acqua filtrata rispetto all’acquisto continuativo di bottiglie di plastica.

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La caraffa filtrante LAICA con l’acqua più alcalina e la filtrazione a 5 stadi

Se vuoi migliorare la qualità dell’acqua di rubinetto e ridurre la plastica senza complicarti la vita, questa caraffa è pensata proprio per semplificare la routine quotidiana in cucina.

Aumento dell’alcalinità dell’acqua : i filtri alkawater possono aumentare il pH dell’acqua di rete fino a circa +1,5 punti (in condizioni standard), favorendo un’idratazione più equilibrata che può contribuire a sostenere la tua energia quotidiana.

: i filtri alkawater possono aumentare il pH dell’acqua di rete fino a circa +1,5 punti (in condizioni standard), favorendo un’idratazione più equilibrata che può contribuire a sostenere la tua energia quotidiana. Sistema bi-flux a 5 stadi : la tecnologia di filtrazione bilanciata e controllata è studiata per ridurre metalli pesanti, microplastiche, cloro, calcare, contaminanti chimici, trialometani ed alcuni erbicidi e pesticidi, migliorando gusto e odore dell’acqua del rubinetto.

: la tecnologia di filtrazione bilanciata e controllata è studiata per ridurre metalli pesanti, microplastiche, cloro, calcare, contaminanti chimici, trialometani ed alcuni erbicidi e pesticidi, migliorando gusto e odore dell’acqua del rubinetto. Design compatto e sportello Quick-Fill : la caraffa è pratica e leggera, si riempie direttamente sotto il rubinetto senza dover togliere il coperchio e trova posto facilmente nella porta del frigorifero, così hai sempre acqua fresca filtrata a portata di mano.

: la caraffa è pratica e leggera, si riempie direttamente sotto il rubinetto senza dover togliere il coperchio e trova posto facilmente nella porta del frigorifero, così hai sempre acqua fresca filtrata a portata di mano. Timer digitale per il filtro : l’indicatore di sostituzione ti segnala quando cambiare il filtro, evitando cali di efficacia e togliendoti il pensiero di dover tenere il conto dei giorni.

: l’indicatore di sostituzione ti segnala quando cambiare il filtro, evitando cali di efficacia e togliendoti il pensiero di dover tenere il conto dei giorni. Meno plastica monouso : un anno di utilizzo dei filtri bi-flux può equivalere a un risparmio di circa 1200 bottiglie da 1,5 litri, con un impatto concreto sulla riduzione dei rifiuti in plastica e sullo spazio occupato in casa.

: un anno di utilizzo dei filtri bi-flux può equivalere a un risparmio di circa 1200 bottiglie da 1,5 litri, con un impatto concreto sulla riduzione dei rifiuti in plastica e sullo spazio occupato in casa. Qualità e sicurezza made in Italy: i filtri bi-flux, senza BPA come previsto dalla legge, sono sviluppati e prodotti in Italia, sterilizzati e testati da laboratori indipendenti secondo i regolamenti europei e il DM25 07/02/2012, con totale rintracciabilità dei materiali.

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FAQ La caraffa LAICA Stream Line entra nella porta del frigorifero? Sì, il design compatto è pensato per essere riposto comodamente nella porta del frigorifero. Ogni quanto va cambiato il filtro della LAICA Stream Line? La caraffa include un timer digitale che indica quando è il momento giusto per sostituire il filtro. La LAICA Stream Line aiuta a ridurre la plastica monouso? Sì, un anno di acqua filtrata con i filtri bi-flux può sostituire circa 1200 bottiglie di plastica da 1,5 L. I filtri della LAICA Stream Line sono prodotti in Italia? I filtri bi-flux sono sviluppati e prodotti in Italia, sterilizzati e testati secondo i regolamenti europei.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.