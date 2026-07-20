Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

CANDY DiVino, cantinetta vino da 41 bottiglie con porta vetro anti-UV, luce LED interna e basse vibrazioni oggi è in sconto del 40%.

Amazon

Se ami accompagnare i tuoi piatti con il vino giusto ma lo conservi ancora in frigo o in dispensa, stai penalizzando gusto e invecchiamento delle bottiglie. Oggi la CANDY DiVino è disponibile con uno sconto del 40%, una cantinetta capiente e compatta che ti permette di creare una vera zona degustazione in casa, mantenendo sempre la temperatura ideale.

CANDY DiVino 197,90 € -40% 328,61 € Risparmi 130,71 € Acquista su Amazon

Questa cantinetta da 41 bottiglie è studiata per coniugare estetica e conservazione corretta: la porta in doppio vetro protegge il vino dalla luce, la luce LED interna rende subito visibili le etichette senza surriscaldare gli spazi, mentre il compressore a basse vibrazioni e la rumorosità contenuta aiutano a preservare aromi e struttura delle bottiglie. I ripiani cromati ottimizzano lo spazio e l’uso dell’app hOn con integrazione Vivino ti consente di organizzare digitalmente la tua selezione.

CANDY DiVino in offerta su Amazon: sconto del 40%, la cantinetta per 41 bottiglie sotto i 200 euro

In questo momento la CANDY DiVino è proposta a 197,90€ grazie a uno sconto del 40%, una cifra particolarmente interessante per una cantinetta monozona da 41 bottiglie con design curato e funzioni smart. In pratica entri nel mondo delle cantine domestiche di fascia media con un esborso inferiore ai 200 euro, cifra solitamente riservata a prodotti più basici e con meno capacità. Se stai pensando di allestire una piccola zona degustazione in soggiorno o in cucina, questo è il momento giusto per farlo, perché il CANDY DiVino è disponibile con uno sconto del 40% che potrebbe non durare a lungo.

La cantinetta Candy con la porta a doppio vetro e il compressore a basse vibrazioni

Chi conserva il vino in casa senza strumenti dedicati si scontra con sbalzi di temperatura, luce diretta e rumori che possono rovinare bottiglie importanti: questa cantinetta nasce proprio per risolvere questi problemi, offrendo una gestione più professionale ma semplice da usare ogni giorno.

Porta a doppio vetro con protezione dai raggi UV : limita gli effetti della luce sulle bottiglie, ideale se posizioni la cantinetta in ambienti illuminati o vicino a finestre.

: limita gli effetti della luce sulle bottiglie, ideale se posizioni la cantinetta in ambienti illuminati o vicino a finestre. Luce LED interna : ti permette di identificare subito la bottiglia che cerchi senza dover tenere aperta la porta a lungo, riducendo gli sbalzi di temperatura.

: ti permette di identificare subito la bottiglia che cerchi senza dover tenere aperta la porta a lungo, riducendo gli sbalzi di temperatura. Compressore di alta qualità a basse vibrazioni : mantiene movimento e rumore al minimo, così puoi installarla in cucina o in living senza fastidi e con migliori condizioni di conservazione.

: mantiene movimento e rumore al minimo, così puoi installarla in cucina o in living senza fastidi e con migliori condizioni di conservazione. Controllo meccanico della temperatura : con una semplice manopola puoi impostare il livello da 1 a 6, adattando il range alle diverse tipologie di vino senza complicazioni.

: con una semplice manopola puoi impostare il livello da 1 a 6, adattando il range alle diverse tipologie di vino senza complicazioni. Ripiani cromati fino a 4 bottiglie ciascuno : ottimizzano lo spazio per arrivare a 41 bottiglie totali, facilitando la suddivisione per etichette o tipologie.

: ottimizzano lo spazio per arrivare a 41 bottiglie totali, facilitando la suddivisione per etichette o tipologie. App hOn con tecnologia Vivino: ti aiuta a creare una cantina virtuale, tenere traccia delle etichette e ricevere suggerimenti per scegliere la bottiglia giusta al momento giusto.

CANDY DiVino 197,90 € -40% 328,61 € Risparmi 130,71 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

CANDY DiVino, cantinetta da 41 bottiglie con sconto del 40%: approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Quante bottiglie può contenere la cantinetta CANDY DiVino CWC 150 EM/NF? La cantinetta CANDY DiVino CWC 150 EM/NF può ospitare fino a 41 bottiglie distribuite sui ripiani cromati. La cantinetta CANDY DiVino è rumorosa in cucina o in soggiorno? No, utilizza un compressore di alta qualità con basse vibrazioni e un livello di rumorosità contenuto, adatto anche agli ambienti living. Come si imposta la temperatura nella cantinetta CANDY DiVino? La temperatura si regola tramite controllo meccanico con livelli da 1 a 6, così puoi scegliere facilmente il grado di raffreddamento. A cosa serve l’app hOn con tecnologia Vivino sulla CANDY DiVino? L’app hOn con Vivino ti permette di creare una cantina virtuale, gestire le etichette e ricevere consigli sui vini conservati.