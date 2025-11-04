Libero
Canon PIXMA: ribasso imperdibile sulla multifunzione wireless per casa

Sconto del 42% sulla Canon PIXMA TS7750i: stampante multifunzione con Wi-Fi, fronte/retro automatico e stampa da smartphone

Canon PIXMA: ribasso imperdibile sulla multifunzione wireless per casa Amazon

Cerchi una multifunzione domestica pratica e completa? La Canon PIXMA TS7750i è protagonista di un’offerta davvero interessante su Amazon con sconto del 42%. Parliamo di un dispositivo facile da impostare, con connessione Wi‑Fi immediata e una velocità più che soddisfacente per la gestione quotidiana di documenti e foto. Compatta ma solida, offre stampe nitide e colori vividi, dimostrandosi una soluzione dal rapporto qualità/prezzo convincente per la casa e per i progetti creativi. Scopri tutti i dettagli e approfitta subito della promo dal link diretto.

Canon PIXMA TS7750i: prezzo, offerta e sconto Amazon

La Canon PIXMA TS7750i è proposta a 74,99€ grazie a uno sconto del 42%. Tradotto in risparmio reale, parliamo di circa 55€ in meno rispetto al prezzo di listino, un’occasione ideale per portarsi a casa una multifunzione completa senza spendere troppo. La promo è attiva direttamente su Amazon: per verificarla e procedere all’acquisto usa il link diretto.

Canon PIXMA TS7750i: le caratteristiche tecniche

Questa multifunzione integra stampa, copia e scansione, con Wi‑Fi e stampa da smartphone. Puoi collegarti all’app Canon PRINT oppure stampare senza app tramite AirPrint (iOS) e Mopria (Android). La gestione della carta è evoluta: c’è il doppio alimentatore, la stampa fronte/retro automatica per ridurre gli sprechi e la stampa fotografica senza bordi per risultati puliti e professionali.

Per la resa cromatica, la TS7750i sfrutta le cartucce Canon FINE e l’inchiostro ChromaLife100, che garantiscono fotografie vivide e resistenti nel tempo: se conservate correttamente in album, possono durare fino a 100 anni. Supporta il formato A4 e arriva a una risoluzione massima di 2032 dpi a colori e 1200 dpi in bianco e nero, così da coprire senza sforzo sia il lavoro d’ufficio leggero sia la creatività.

Completano la dotazione una capacità fino a 200 fogli, lo scanner piano per acquisizioni rapide, una velocità massima di copia in b/n fino a 15 ppm e un consumo contenuto di 19W. In confezione trovi le cartucce FINE, i manuali e il cavo di alimentazione: tutto ciò che serve per iniziare subito.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

