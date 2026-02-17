Libero
Canon, maxi promo sulla stampante multifunzione smart per la casa

Multifunzione Wi‑Fi con display OLED 1,42'', stampa veloce e inchiostro FINE: Canon PIXMA TS6550I oggi è in sconto su Amazon.

Canon, maxi promo sulla stampante multifunzione smart per la casa Amazon

Se cerchi una multifunzione per la casa che unisca praticità e qualità, l’offerta su Canon PIXMA TS6550I è da cogliere al volo: oggi è proposta con uno sconto del 33%. Compatta e silenziosa, si configura in pochi passaggi e offre una gestione semplice della stampa, risultando ideale per l’uso quotidiano e per chi desidera un dispositivo immediato e affidabile.

Per tutti i dettagli e per acquistare, visita direttamente la pagina Amazon: scopri l’offerta su Canon PIXMA TS6550I.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Canon PIXMA TS6550I: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon, Canon PIXMA TS6550I è in offerta a 60,99€ con sconto del 33%. Un prezzo interessante per una multifunzione pensata per la quotidianità domestica, con strumenti moderni per la gestione rapida della stampa e un utilizzo intuitivo fin dal primo avvio.

L’offerta è disponibile direttamente sulla pagina prodotto: prima di concludere l’acquisto verifica sempre eventuali aggiornamenti su prezzo e disponibilità. Se cerchi una soluzione affidabile e semplice da usare per documenti, compiti e stampe di tutti i giorni, questa promozione merita attenzione.

Canon PIXMA TS6550I: le caratteristiche tecniche

Canon PIXMA TS6550I è una stampante multifunzione wireless compatta, pensata per stampare, scansionare e copiare con estrema semplicità da smartphone e tablet. L’abbinamento è immediato: basta scansionare il codice QR sullo schermo per collegarla al dispositivo. Il display OLED da 1,42" facilita le operazioni quotidiane con un’interfaccia chiara e veloce.

La qualità di stampa è supportata dall’ottimizzazione dell’inchiostro FINE, che aiuta a ottenere dettagli più definiti. La velocità raggiunge 14 ipm in bianco e nero e 9 ipm a colori, mentre la risoluzione arriva fino a 4800 x 1200 dpi a colori e 600 dpi in monocromatico. La gestione carta include un vassoio da 100 fogli, supporto per A4, buste e carte ad alta risoluzione, con stampa fronte/retro automatica.

Il motore di scansione è flatbed, ideale per documenti e foto, e la dotazione prevede inchiostri CMYK (Ciano, Magenta, Giallo, Nero). Per chi vuole semplificare la gestione dei consumabili è disponibile PIXMA Print Plan, con piani mensili flessibili e consegna automatica dell’inchiostro quando sta per esaurirsi. Un set di funzionalità che rende questa multifunzione adatta a compiti scolastici, progetti creativi e stampe domestiche vivaci.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

