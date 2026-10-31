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Un gruppo dell’Università di Padova, con Regione Veneto e Veneto Agricoltura, sviluppa tecnologie non letali per proteggere greggi e mandrie dai lupi.

I prototipi Remo e Romolo testano ultrasuoni e luci stroboscopiche, attivati quando rilevano un predatore per contrastare l’assuefazione ai dissuasori tradizionali.

Il progetto prevede un cane robot autonomo capace di portare e orientare i sistemi di dissuasione; una sperimentazione di sei mesi ne valuterà la sostenibilità.

Accanto ai cani da guardia, un giorno, a proteggere le greggi in montagna qui in Italia potrebbe esserci anche un loro collega meccanico: è l’idea su cui lavora un gruppo di ricerca dell’Università di Padova, insieme alla Regione Veneto e a Veneto Agricoltura.

Il progetto punta a tenere i lupi lontani dai pascoli, senza abbattimenti e senza rischi anche per i cani da pastore. Il cane robot è ancora un prototipo e ha affrontato soltanto le prime prove, eppure ha già acceso un dibattito molto vivace.

Il problema delle tecnologie tradizionai

Negli ultimi decenni il lupo è tornato a popolare molte aree alpine e prealpine, comprese quelle del Veneto. Con la sua presenza sono aumentate anche le difficoltà per gli allevatori, alle prese con gli attacchi a greggi e mandrie. Gli strumenti di difesa più diffusi, come le recinzioni elettrificate e i dissuasori acustici, riducono le predazioni nella fase iniziale. Col tempo, però, perdono efficacia, perché il predatore si abitua.

Anche i cani da guardia presentano qualche difficoltà di gestione: nel loro ruolo di difensori degli animali al pascolo possono risultare aggressivi verso gli escursionisti. Da questi limiti parte la ricerca dell’ateneo padovano, che rientra nei progetti HEIMAT e MELKEN, finanziati rispettivamente dalla Regione Veneto e da Veneto Agricoltura.

Remo e Romolo, i primi test in Toscana

La prima fase della sperimentazione riguarda un sistema di dispositivi luminosi e sonori, basati su ultrasuoni e luci stroboscopiche, che si attivano soltanto in presenza del predatore. L’obiettivo è superare proprio il limite dell’assuefazione che penalizza i deterrenti tradizionali.

Il primo prototipo, chiamato Remo, è installato dal novembre 2025 nel parco faunistico AnimaNatura di Semproniano, in provincia di Grosseto. Il secondo, Romolo, si trova nel parco dell’Amiata. Lavorare in queste strutture permette ai ricercatori di osservare le reazioni degli animali in condizioni controllate, senza esporli a rischi.

I primi risultati sono incoraggianti e mostrano che i lupi reagiscono agli ultrasuoni. Il passo successivo prevede di installare più apparecchi lungo il perimetro dei pascoli, creando una rete di sorveglianza in grado di attivare in automatico i dissuasori e di trasmettere a distanza le informazioni sulla presenza dei lupi.

Come dovrebbe funzionare il cane robot?

Il cane robot rappresenta lo sviluppo futuro del progetto. Si tratta di un robot mobile pensato per muoversi in autonomia sui terreni accidentati della montagna: una volta identificato il lupo, potrebbe raggiungere la zona della segnalazione, trasportare i sistemi di dissuasione e indirizzarne l’azione verso il predatore.

L’animale robotico avrà il compito di allontanare l’animale, come abbiamo detto senza colpirlo né ucciderlo, usando laser o segnali acustici a frequenze per lui fastidiose. Le prime prove del prototipo le ha condotte la facoltà di Ingegneria sull’altopiano del Cansiglio, un’area interessata ad agosto da diverse predazioni.

Per ora gli studiosi stanno verificando come funziona la macchina, mentre la strumentazione anti-lupo verrà montata in seguito. La sperimentazione, finanziata con il Fondo di coesione, dovrebbe proseguire per circa sei mesi. Al termine verrà valutata la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della soluzione.

L’idea di un deterrente in movimento ha già trovato qualche riscontro nella ricerca: in uno studio sui coyote, un veicolo radiocomandato con luci ha raddoppiato l’efficacia rispetto ai dissuasori luminosi fissi. È davvero questo il futuro? Chi vivrà vedrà.