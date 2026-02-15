Candy, sconto esagerato per l'asciugatrice smart: oggi la paghi pochissimo

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Asciugare i capi in maniera veloce e delicata non sarà più un miraggio. L’asciugatrice a pompa di calore Candy Smart PRO sfrutta le più avanzate tecnologie per assicurare capi asciutti in una mancita di minuti senza stressare fibre e colori.

I punti di forza dell’asciugatrice dello storico marchio italiano non si fermano di certo qui. Grazie alla connettività Bluetooth e WiFi potrai controllare a distanza l’asciugatrice e scaricare programmi di asciugatura ad hoc che meglio si adattano alle tue necessità. Un elettrodomestico smart, insomma, pensato per facilitare la gestione del ciclo del bucato.

E grazie allo sconto che trovi oggi su Amazon, la Candy Smart PRO da 8kg è più conveniente che mai: risparmi centinaia di euro sul listino e fai un vero affare.

Sconto mai visto sull’asciugatrice smart Candy: offerta e prezzo finale

Un prezzo così basso per l’asciugatrice del marchio italiano non ha precedenti, neanche su Amazon. La Candy Smart Pro da 8kg di carico è disponibile con uno sconto del 34%: oggi la paghi 379,99 euro anziché 569,99 euro come da listino.

Il risparmio è decisamente interessante: ti costa ben 190 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Candy Smart Pro CRO EH8N2TE-S scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’asciugatrice Candy Smart Pro CRO EH8N2TE-S, con i suoi 8kg di carico massimo e la tecnologia a pompa di calore, è ideale per le esigenze quotidiane delle famiglie moderne. L’asciugatrice dello storico marchio italiano garantisce infatti un’asciugatura efficiente e delicata strizzando l’occhio alla bolletta: riduce i consumi energetici e ti fa risparmiare.

La cura dei tessuti è certificata Woolmark, assicurando che anche i capi più preziosi, come lana e cachemire, mantengano la loro morbidezza originale attraverso un controllo preciso della temperatura. L’elettrodomestico mette a disposizione numerosi cicli rapidi per chi ha poco tempo, permettendo di ottenere capi asciutti e pronti all’uso in pochissimo tempo, ottimizzando la gestione della routine domestica senza rinunciare alla qualità.

Un altro punto di forza è la connettività avanzata tramite l’app hOn, che permette di gestire il ciclo di asciugatura direttamente dallo smartphone tramite Wi-Fi e Bluetooth. Grazie alla funzione Snap&Dry, basta scattare una foto al bucato umido per ricevere un suggerimento automatico sul programma più adatto. L’app offre inoltre l’accesso a oltre 40 cicli aggiuntivi, statistiche di consumo e consigli per la manutenzione.

Infine, il sistema Easy Case facilita la gestione dell’acqua di condensa, raccolta in un pratico contenitore situato nell’oblò, rendendo lo svuotamento semplice e immediato.

