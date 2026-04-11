Candy, prezzo stracciato per l'asciugatrice smart: va comprata ora

Damian Lugowski /iStock

Un alleato insostituibile per gestire in maniera ottimale (e ordinata) il bucato di casa. Anche ora che ci stiamo avviando verso giorni sempre più caldi e soleggiati. Grazie all’asciugatrice Candy Smart Pro CRO non avrai infatti difficoltà ad avere capi asciutti e pronti da indossare esattamente quando ne hai bisogno.

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Dotata di connettività WiFi e di un’app facile e intuitiva da utilizzare, l’asciugatrice dello storico marchio italiano offre decine di programmi di asciugatura tra i quali scegliere. Tra questi, ne troverai diversi che ti permetteranno di avere il bucato asciutto in poche decine di minuti, senza stressare le fibre e senza che i colori sbiadiscano.

Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, poi, l’asciugatrice Candy è disponibile a un prezzo mai così basso: risparmi centinaia di euro rispetto al listino e fai un vero affare.

Candy Smart Pro CRO asciugatrice 8kg

Sconto senza senso per l’asciugatrice Candy: offerta e prezzo finale

A questo prezzo, è davvero difficile lasciarsi scappare la lavasciuga smart dello storico marchio italiano. La Candy Smart Pro CRO da 8kg di carico è disponibile su Amazon al minimo storico grazie allo sconto del 42% sul listino. Comprandola oggi la paghi 329,00 euro anziché 569,99 euro, con un risparmio decisamente interessante. Grazie alla promozione odierna puoi risparmiare oltre 240 euro sul prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Candy Smart Pro CRO asciugatrice 8kg

Candy Smart Pro CRO scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’asciugatrice a pompa di calore Candy in offerta oggi su Amazon è progettata per offrire un’efficienza energetica superiore e una cura impeccabile dei tessuti. Con una capacità di carico di 8 kg si adatta perfettamente alle esigenze delle famiglie moderne, garantendo consumi ridotti grazie alla classe energetica A++. La tecnologia a pompa di calore permette di trattare i capi a temperature più basse, preservando l’integrità delle fibre nel tempo.

L’asciugatrice Candy Smart Pro CRO da 8kg offre poi un set completo di cicli rapidi, permettendo di scegliere tra diverse opzioni che completano l’asciugatura in meno di 90 minuti. Questa flessibilità è ideale per chi deve gestire il bucato quotidiano con tempistiche strette, senza scendere a compromessi sulla qualità del risultato finale.

Grazie alla connettività Wi-Fi e all’integrazione con l’app hOn, l’esperienza d’uso diventa completamente smart e interattiva. Tramite lo smartphone è possibile selezionare oltre 40 programmi aggiuntivi, ricevere notifiche sulla manutenzione e monitorare i consumi in tempo reale. La funzione Guided Drying è particolarmente utile, poiché suggerisce il ciclo di asciugatura più idoneo basandosi sul tipo di carico inserito, semplificando la vita dell’utente.

L’ergonomia è un altro punto di forza di questa macchina. A differenza delle asciugatrici tradizionali, il serbatoio per la raccolta dell’acqua è integrato direttamente nell’oblò, rendendolo trasparente e facilmente estraibile. Questa soluzione non solo permette di monitorare il livello del liquido a colpo d’occhio, ma facilita anche il riutilizzo dell’acqua demineralizzata per compiti domestici come la stiratura.

Infine, la Candy Smart Pro è dotata della funzione Super Easy Iron, che regola l’umidità e il movimento del cesto per minimizzare la formazione di pieghe. Questo trattamento speciale riduce drasticamente il tempo da dedicare alla stiratura, consegnando capi morbidi e pronti per essere riposti.

Candy Smart Pro CRO asciugatrice 8kg