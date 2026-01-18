Candy, l'asciugatrice smart a prezzo mai visto su Amazon: sconto esagerato

Amazon

Molti credono che siano utili solamente in autunno o inverno, quando meteo e temperature non permettono di stendere i panni all’esterno del propri appartamento. Le asciugatrici come la Candy Smart Pro CRO, invece, sono utili tutto l’anno, permettendoti di gestire al meglio le tempistiche dei cicli di lavaggio e avere capi asciutti e indossabili in una manciata di ore.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Un elettrodomestico all’avanguardia, l’asciugatrice Candy in offerta oggi su Amazon, capace di coniugare perfettamente comfort, risparmio energetico e prestazioni di alto livello. L’elevato numero di programmi di asciugatura a disposizione, le varie tecnologie che aiutano a ridurre consumi e tempi di asciugatura e il carico da 8 chilogrammi la rendono perfetta per rispondere a ogni esigenza di famiglie da 4 o più persone.

Oggi, poi, puoi acquistarla a un prezzo davvero interessante. Merito dello sconto che trovi su Amazon, grazie al quale puoi risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino e fare un vero affare.

Candy Smart Pro CRO asciugatrice

Sconto esagerato per l’asciugatrice Candy: offerta e prezzo finale

Con la promozione garantita oggi da Amazon, l’asciugatrice dello storico marchio italiano diventa più conveniente che mai. La Candy Smart Pro CRO è disponibile con uno sconto del 39% al prezzo più basso di sempre. Comprandola oggi la paghi 348,99 euro anziché 569,99 euro come da listino. Il risparmio è considerevole: ti costa 220 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Il programma "Tasso Zero con Cofidis" ti dà l’opportunità di dilazionare il pagamento in comode rate mensili senza interessi. Ti sarà sufficiente selezionare questa modalità di pagamento prima del checkout e seguire la procedura a schermo per scegliere il numero di rate e le modalità di pagamento.

Candy Smart Pro CRO asciugatrice

Candy Smart Pro CRO scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Grazie alla tecnologia a pompa di calore e alla classe energetica A++, l’asciugatrice Candy in offerta su Amazon garantisce consumi ridotti, rispettando l’ambiente e alleggerendo le bollette. La sua capacità di carico da 8 kg la rende ideale per soddisfare le esigenze di ogni famiglia moderna.

Il vero punto di forza della Candy Smart Pro CRO è la serie di cicli rapidi, che permette di asciugare i capi in meno di 90 minuti senza rinunciare alla qualità. La certificazione Woolmark assicura inoltre un trattamento estremamente delicato per la lana, evitando il rischio di danneggiare o restringere le fibre più preziose. È la scelta perfetta per chi cerca velocità e massima cura.

La connettività Wi-Fi permette di controllare il dispositivo da remoto e ricevere suggerimenti personalizzati sul ciclo migliore da utilizzare. Questa integrazione smart semplifica la vita quotidiana, consentendo di monitorare i consumi e lo stato della manutenzione direttamente dal proprio smartphone, garantendo risultati ottimali con il minimo sforzo.

Infine, l’esclusivo sistema EasyCase, un serbatoio integrato nella porta, permette di raccogliere l’acqua di condensa per riutilizzarla facilmente in altre faccende domestiche.

Candy Smart Pro CRO asciugatrice