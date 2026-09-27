Candy Smart Pro, asciugatrice a prezzo imbattibile: sconto esagerato

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Completo e versatile, l'elettrodomestico del produttore italiano assicura capi curati e perfettamente asciutti in pochissimo tempo. Oggi la trovi a un prezzo incredibilmente basso.

Amazon

Chi cerca un’asciugatrice smart senza dover rinunciare a efficienza e comodità troverà nella Candy Smart Pro una risposta concreta: capacità da 8 kg, sistema a pompa di calore e connettività Wi-Fi per gestire i cicli anche da remoto. L’oblò rialzato di 3,5 cm rispetto ai modelli standard, poi, riduce lo sforzo sulla schiena quando si carica e si scarica il bucato. Un dettaglio piccolo ma apprezzato nell’uso quotidiano.

Comprandola oggi, poi, potrai approfittare di una doppia promozione esclusiva Amazon capace di trasformare questa asciugatrice in un best buy di categoria. Non solo potrai approfittare di un prezzo incredibilmente basso, ma potrai scegliere di dilazionare il pagamento in comode rate mensili. Ma procediamo con ordine.

Candy Smart Pro asciugatrice 8kg 349,00 € -34% 532,43 € Risparmi 183,43 € Acquista su Amazon

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Candy, l’asciugatrice smart a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione doppiamente conveniente, quella disponibile oggi su Amazon sull’asciugatrice smart dello storico marchio italiano. La Candy Smart Pro è disponibile con lo sconto del 34% grazie al quale risparmiare quasi 200 euro sul prezzo suggerito dal produttore. Comprandola oggi la paghi 349 euro anziché 532,43 euro come da prezzo suggerito dal produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. In questo modo, la Candy Smart Pro da 8kg di carico costa 69,80 euro al mese per 5 mesi.

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Candy Smart Pro asciugatrice scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il sistema a pompa di calore (Heat Pump System) assicura un consumo di energia molto contenuto, appena 0,7 kWh per ciclo, circa un terzo di quanto richiesto da una tradizionale asciugatrice a condensazione. Un vantaggio che si traduce in un consumo energetico annuo dichiarato di soli 236 kWh, con un impatto decisamente più leggero sulla bolletta elettrica rispetto ai modelli meno efficienti.

Con una capacità di 8 kg e un cestello da 125 litri, la Smart Pro è pensata per famiglie di medie dimensioni che vogliono asciugare più bucato possibile in un solo ciclo. Tra i 16 programmi disponibili spiccano cicli rapidi in meno di 90 minuti, il programma lana certificato Woolmark e opzioni dedicate a jeans, camicie e capi sportivi, così ogni tipo di tessuto trova sempre l’impostazione più adatta.

La funzione Smart Start Delay permette di ritardare l’avvio del ciclo fino a 24 ore, così da farlo partire di notte, quando i consumi energetici sono più bassi, o durante l’orario di lavoro, trovando il bucato pronto al rientro a casa. Grazie alla connettività Wi-Fi e Bluetooth e all’app dedicata hOn, puoi monitorare l’avanzamento dell’asciugatura, ricevere consigli di manutenzione e controllare l’elettrodomestico anche a distanza.

Il serbatoio EasyCase, integrato nella porta, raccoglie l’acqua di condensa in modo semplice da svuotare, senza dover accedere a componenti interni complicati. L’oblò rialzato di 3,5 cm rispetto ai modelli standard riduce lo sforzo quando si carica e si scarica il bucato, mentre la funzione antipiega limita la necessità di stirare, restituendo capi già pronti da riporre nell’armadio.

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