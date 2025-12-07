Candy, la lavasciuga smart costa pochissimo: è l'affare del giorno su Amazon

Amazon

Un supporto che, in questi primi giorni di pioggia, umidità e freddo, diventa praticamente indispensabile. Avere un’asciugatrice in casa non è più da considerarsi come uno "sfizio", ma come una vera e propria necessità per gestire al meglio il ciclo di lavaggio dei propri capi e di quelli dei familiari.

E nel caso non si abbia spazio a sufficienza in lavanderia, non bisogna demordere. Elettrodomestici come la Candy Smart CSWS4852DW3 coniugano le funzionalità di una lavatrice di ultima generazione a quelle di un’asciugatrice ad alta efficienza. Insomma, un 2-in-1 che ti permette di risparmiare spazio senza dover rinunciare alle comodità di una normale lavatrice o asciugatrice. Connessa e facile da utilizzare, la lavasciuga dello storico marchio italiano ha tutto ciò di cui hai bisogno per ottenere un bucato impeccabile in qualche decina di minuti.

E, a proposito di risparmio, l’offerta di oggi su Amazon la rende più conveniente che mai. Grazie allo sconto garantito dal colosso del commercio elettronico risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

Candy, prezzo stracciato per la lavasciuga smart: sconto e prezzo finale

La promo che trovi oggi su Amazon sulla lavasciuga dello storico marchio italiano è di quelle che non capitano troppo spesso. La lavasciuga Candy Smart 8/5kg è disponibile con uno sconto del 34% e la paghi 359,97 euro anziché 549,00 euro come da listino. Il risparmio è considerevole: ti costa ben 190 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Candy Smart CSWS4852DW3 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La lavasciuga Candy CSWS 4852DW3 offre una soluzione completa ed efficiente per la cura del bucato, garantendo ottime performance con consumi ridotti. La capacità di carico (8kg in lavaggio e 5kg in asciugatura) la rende perfetta anche per nuclei familiari di grandi dimensioni.

Il cuore delle sue funzionalità risiede nella tecnologia Smart Touch con connettività NFC, che permette un’interazione avanzata tramite smartphone compatibili. Grazie all’app dedicata, sarai in grado di scaricare cicli di lavaggio aggiuntivi, accedere a utili suggerimenti per la manutenzione (Smart check-up) e utilizzare la funzione di "lavaggio guidato", che consiglia il programma ideale in base a tessuto e livello di sporco. La funzione My Statistics aiuta, inoltre, a monitorare e ottimizzare le abitudini di lavaggio.

L’efficienza è assicurata dal sensore Kilo Detector, una funzione intelligente che rileva il peso del carico e regola automaticamente i consumi di acqua ed elettricità, garantendo un notevole risparmio energetico, specialmente con carichi ridotti.

Per una gestione flessibile del tempo, la lavasciuga include la Partenza Ritardata fino a 24 ore e una selezione di quattro programmi rapidi che completano il ciclo in meno di un’ora. Infine, la funzione Vapore aggiunge versatilità, risultando ideale per rinfrescare e distendere i capi.

