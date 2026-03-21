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Candy, la lavasciuga smart non è mai stata così conveniente: prezzo a picco

La lavasciuga dello storico marchio italiano è disponibile su Amazon a un prezzo mai così basso. Comprandola adesso risparmi centinaia di euro e puoi scegliere di pagare a rate.

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Candy Rapidò ROW lavasciuga Amazon

Gestire i cicli di lavaggio in casa non sarà mai stato così semplice. Grazie a tecnologie smart all’avanguardia, un motore silenzioso e potente, la Candy Rapidò ROW 4856DWMS7 è pronta a rispondere a ogni tua esigenza.

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La lavasciuga dello storico marchio italiano rappresenta infatti il connubio perfetto tra tecnologia intelligente e praticità d’uso, candidandosi a essere il tuo più prezioso alleato nella gestione del bucato per te e tutta la famiglia. La sua generosa capacità di carico (sia in lavaggio sia in asciugatura), infatti, ti permette di organizzare il bucato settimanale in maniera intelligente, consentendoti così di abbattere i costi di acqua ed energia elettrica. E, soprattutto, senza dover più essere dipendente dal meteo: il suo ricchissimo ventaglio di programmi rapidi ti permette di avere capi lavati e asciutti in meno di un’ora.

Oggi, poi, la trovi a un prezzo che è davvero imbattibile. Lo sconto che trovi su Amazon fa crollare il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare centinaia di euro sul listino. A questo si aggiunge poi la possibilità di pagare a rate, senza interessi né spese di istruttoria.

Candy Rapidò ROW lavasciuga 8kg+5kg

Candy Rapidò ROW lavasciuga 8kg+5kg

379,00 €596,99 € -217,99 € (37%)

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Lavasciuga Candy Rapidò ROW a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promo doppiamente conveniente, quella che trovi oggi su Amazon per la lavasciuga dello storico marchio italiano. Non solo potrai acquistarla a un prezzo bassissimo, ma potrai scegliere anche di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

La Candy Rapidò ROW è disponibile su Amazon con uno sconto del 37%: comprandola oggi la paghi 379,00 euro anziché 596,99 euro. Il risparmio è considerevole: ti costa ben 220 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Gli utenti che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare a rate senza oneri aggiuntivi (tasso zero vero). Optando per questa modalità, la lavasciuga smart Candy Rapidò ROW costa 75,80 euro al mese per cinque mesi.

Candy Rapidò ROW lavasciuga 8kg+5kg

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379,00 €596,99 € -217,99 € (37%)

Candy Rapidò ROW 4856DWMS7 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Versatilità. Basta questa parola per farti capire che la Candy Rapidò ROW deve essere a tutti i costi la tua prossima lavasciuga (volendo tacere dell’offerta appena descritta, ovviamente). L’elettrodomestico dello storico marchio italiano ha tutte le caratteristiche di cui hai bisogno per ottimizzare tempi e costi e gestire in maniera smart e veloce il bucato di tutta la famiglia.

Progettata per chi vive ritmi frenetici, offre una capacità di lavaggio di 8 kg e un’asciugatura di 5 kg, il tutto racchiuso in un design moderno. Il doblò rialzato, tanto per fare un esempio, ti permette di caricare la lavatrice e togliere i capi asciutti a fine ciclo senza doverti chinare eccessivamente.

Il set di 9 programmi rapidi, invece, ti permette di scegliere il programma che meglio si adatta alle tue necessità del momento. Grazie alla tecnologia Speed-Drive Inverter, il motore aumenta l’azione pulente fino al 50% rispetto ai motori tradizionali: potrai così avere capi pronti per essere indossati in meno di un’ora. Il tutto senza dover rinunciare o scendere a compromessi sul fronte della pulizia dei capi stessi.

Attraverso l’app Candy hOn è possibile gestire la lavasciuga da remoto, monitorare i consumi e ricevere suggerimenti sul ciclo migliore da utilizzare scattando semplicemente una foto al bucato. La funzione Snap & Wash rivoluziona l’esperienza d’uso, rendendo la domotica accessibile e realmente utile nella quotidianità. Ti basterà scattare una foto ai capi da lavare per ricevere suggerimenti sul programma che meglio si adatta alle tue esigenze e che non mette a rischio colori e fibre dei tuoi abiti.

Candy Rapidò ROW lavasciuga 8kg+5kg

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379,00 €596,99 € -217,99 € (37%)

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