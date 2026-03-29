Candy, sconto esagerato per la lavatrice slim: va comprata ora

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Prezzo mai così basso per l'elettrodomestico dello storico marchio italiano. Con una profondità di 45 centimetri la posizioni ovunque e hai accesso a decine di programmi di lavaggio dallo smartphone.

Amazon

Non lasciatevi ingannare della dimensioni: nonostante sia "slim", la Candy Rapidò RO4 ha tutte le carte in regola per "rivoluzionare" la lavanderia della tua abitazione.

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La lavatrice dello storico marchio italiano rappresenta una soluzione completa e all’avanguardia per le famiglie che cercano efficienza energetica, intelligenza artificiale e versatilità in un formato salvaspazio. Con i suoi 45 centimetri di profondità, la CAndy Rapidò RO4 può essere sistemata praticamente ovunque, anche nelle lavanderie (o nei bagni) più stretti. Il tutto senza che tu debba rinunciare a funzionalità avanzate per la cura del tuo bucato.

Con l’offerta che trovi oggi su Amazon, poi, puoi fare un vero e proprio affare per la lavanderia di casa. Lo sconto del colosso del commercio elettronico fa crollare il prezzo al minimo storico e ti fa risparmiare centinaia di euro sul listino.

Candy Rapidò RO4 lavatrice 7kg

Sconto esagerato per la lavatrice slim Candy: offerta e prezzo finale

Uno sconto così sulla lavatrice slim Candy non si era mai visto, neanche su Amazon. La Candy Rapidò RO4 da 7 chilogrammi di carico è disponibile al prezzo più basso del web grazie allo sconto del 40% garantito da Amazon. Comprandola oggi la paghi 329,99 euro anziché 549 euro. Un risparmio netto di ben 220 euro rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Candy Rapidò RO4 lavatrice 7kg

Candy Rapidò RO4 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La lavatrice Candy RapidÓ RO4 1274DWMT si distingue per la sua eccezionale capacità di coniugare capacità di carico ideale per una famiglia, risparmio di tempo e prestazioni elevate. Questo modello a libera installazione è infatti caratterizzata da un design compatto "Slim" con una profondità ridotta di soli 45 cm, ideale per chi ha problemi di spazio in casa.

Il cuore tecnologico di questa lavatrice è il motore Inverter Speed-Drive, che aumenta l’azione pulente fino al 50% rispetto ai motori tradizionali. Grazie alla classe energetica A, garantisce consumi ridotti e una silenziosità notevole durante il funzionamento. Il set completo di 9 programmi rapidi permette di ottenere un bucato perfettamente pulito in meno di un’ora, adattandosi ai ritmi frenetici della vita moderna.

Un’innovazione fondamentale è rappresentata dall’interfaccia ergonomica con l’oblò più alto e grande del settore, che agevola il carico e lo scarico del bucato, riducendo lo sforzo fisico. La funzione Snap & Wash, accessibile tramite l’app hOn, permette di fotografare i capi che devi lavare con la fotocamera del tuo smartphone e ricevere suggerimenti immediati sul ciclo di lavaggio più adatto in base a tipo di tessuto, quantità e colore dei capi inseriti.

La connettività Wi-Fi e Bluetooth trasforma la Candy RapidÓ in un dispositivo smart a tutti gli effetti. Tramite l’applicazione dedicata, è possibile monitorare lo stato della lavatrice da remoto, ricevere consigli sulla manutenzione per allungare la vita dell’elettrodomestico e accedere a oltre 60 cicli di lavaggio aggiuntivi. È inoltre compatibile con gli assistenti vocali come Google Home e Amazon Alexa, permettendo di avviare i lavaggi con semplici comandi vocali.

Candy Rapidò RO4 lavatrice 7kg