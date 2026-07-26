Candy, l'asciugatrice smart a prezzo stracciato: offerta del giorno

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Sconto senza precedenti, quello che trovi oggi su Amazon sull'asciugatrice dello storico marchio italiano. Versatile e facile da utilizzare, permette di avere capi perfettamente asciutti in poco tempo e senza stressare le fibre.

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Chi convive con il bucato quotidiano sa quanto sia prezioso un elettrodomestico che faccia davvero la differenza, e la Candy Rapidò RO EH9N2TE-S nasce proprio per questo: un’asciugatrice da 9 kg con pompa di calore, pensata per consumi contenuti e per prendersi cura dei tessuti senza rovinarli. Wi-Fi e Bluetooth integrati permettono di gestirla comodamente dallo smartphone, anche quando non sei in casa, rendendo la tua vita ancora più semplice. Sul fronte del prezzo, invece, oggi puoi approfittare di un’offerta Amazon che rende l’asciugatrice del marchio italiano un vero best buy di categoria: allo sconto top che ti fa risparmiare quasi 300 euro sul prezzo si somma anche la possibilità di dilazionare il pagamento con rate a tasso zero vero.

Candy Rapidò RO EH9N2TE asciugatrice 9kg 349,00 € -45% 628,99 € Risparmi 279,99 € Acquista su Amazon

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Candy, l’asciugatrice top a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione doppiamente conveniente, quella che trovi oggi sull’asciugatrice a pompa di calore dello storico marchio italiano. Non solo potrai approfittare di uno sconto senza precedenti grazie al quale risparmi centinaia di euro sul prezzo suggerito, ma hai anche la possibilità di optare per il pagamento a rate senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

La Candy Rapidò RO EH9N2TE oggi costa 349 euro anziché 629 euro come da prezzo di listino. Uno sconto del 45% che ti permette di risparmiare la bellezza di 280 euro su uno degli elettrodomestici più utili che puoi acquistare.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate senza oneri aggiuntivi. Optando per questa modalità di pagamento, l’asciugatrice dello storico marchio italiano ti costa 69,80 euro al mese per cinque mesi.

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Candy Rapidò RO EH9N2TE scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Quello che distingue davvero la Candy Rapidò dalla concorrenza è la tecnologia Heat Pump, un sistema a circuito chiuso che ricicla il calore invece di disperderlo verso l’esterno. Il vantaggio si vede subito in bolletta: consumi decisamente più bassi rispetto a un’asciugatrice a condensazione tradizionale, e capi trattati con più delicatezza grazie alle temperature più contenute durante l’asciugatura.

Con 9 kg di capacità, il cestello si adatta senza fatica al bucato di una famiglia numerosa, ma anche a chi vuole semplicemente ottimizzare i tempi concentrando più carichi in un solo ciclo. La scelta tra i 16 programmi disponibili è ampia: si va dai cicli express da appena 30 minuti fino al programma lana certificato Woolmark, passando per impostazioni dedicate a capi sportivi e camicie, così ogni tipo di tessuto trova la modalità più adatta senza il rischio di rovinarlo.

Tutto il resto passa dallo smartphone: l’app collegata via Wi-Fi e Bluetooth permette di avviare un ciclo dal divano, controllarne l’avanzamento da remoto e ricevere una notifica quando il bucato è pronto da stendere o riporre. Nessuna corsa in lavanderia per controllare a che punto è l’asciugatura.

Anche la manutenzione è pensata per richiedere il minimo sforzo: il tamburo in acciaio inox resiste all’usura nel tempo senza perdere efficienza, mentre il serbatoio EasyCase, integrato direttamente nello sportello, raccoglie l’acqua di condensa e si svuota con un gesto rapido, senza dover smontare nulla né sporcarsi le mani.

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