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Candy, l'asciugatrice smart a prezzo mai così basso: va comprata ora

Completa e versatile, permette di asciugare delicatamente i tuoi capi e ottimizzare i consumi energetici. Oggi la trovi a un prezzo bassissimo grazie a uno sconto imperdibile su Amazon.

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Candy rapidò asciugatrice 9kg Amazon

L’asciugatrice Candy Rapidò RO EH9N2TE-S è pensata per chi vuole liberarsi dal peso del bucato senza rinunciare a efficienza e capienza. Con una capacità di 9 kg e il sistema a pompa di calore, garantisce consumi contenuti e un’asciugatura delicata sui tessuti, mentre la connettività Wi-Fi e Bluetooth ti permette di gestirla comodamente dallo smartphone. Oggi, poi, la trovi a un prezzo ridicolo: lo sconto del 45% fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre. Non solo: Amazon ti dà anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate mensili senza oneri aggiuntivi. Insomma, un doppio affare da non farsi sfuggire troppo a cuor leggero.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Candy, asciugatrice top a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Difficile trovare un’asciugatrice di questo livello a queste condizioni: si passa dai 629€ di listino a soli 349€, per un risparmio complessivo di 280€. E, come accennato poco più sopra, Amazon ti dà la possibilità di pagarla in 5 rate a tasso zero, senza interessi aggiuntivi e senza pesare tutto in un’unica soluzione In questo modo, l’asciugatrice Candy Rapidò RO da 9kg ti costa solo 69,80€ al mese per cinque mesi. Con uno sconto del 45%, è tra le occasioni più convenienti del momento per chi sta cercando un elettrodomestico affidabile senza svuotare il portafoglio.

Candy Rapidò RO EH9N2TE-S scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il cuore tecnologico di questa asciugatrice è il sistema Heat Pump, che assicura un consumo di energia molto contenuto rispetto a una tradizionale asciugatrice a condensazione. Il circuito chiuso evita di disperdere il calore e lavora a temperature più basse, il che significa bollette più leggere e la possibilità di farla funzionare insieme ad altri elettrodomestici senza far saltare la corrente.

Con una capacità di 9 kg, l’asciugatrice Candy Rapidò in offerta su Amazon è pensata per famiglie numerose o per chi semplicemente vuole ridurre il numero di cicli settimanali. A completare l’esperienza c’è un set di 16 programmi, tra cui cicli rapidi da 30 a 90 minuti, il programma lana certificato Woolmark e opzioni dedicate a capi sportivi e camicie: qualunque sia il carico, trovi sempre la modalità giusta senza dover indovinare.

Grazie alla connettività Wi-Fi e Bluetooth e all’app dedicata, puoi avviare, monitorare e interrompere i cicli di asciugatura direttamente dallo smartphone, ovunque ti trovi. Un vantaggio concreto per chi ha ritmi frenetici e vuole trovare il bucato pronto senza doverci pensare tutto il giorno.

Il tamburo in acciaio inox garantisce maggiore resistenza nel tempo e una migliore cura dei tessuti, mentre il serbatoio EasyCase, integrato nella porta, raccoglie l’acqua di condensa in modo semplice da rimuovere e svuotare: niente più complicazioni per la manutenzione quotidiana, solo un gesto rapido dopo ogni ciclo.

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