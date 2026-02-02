Candy, offerta sul microonde smart COOKinAPP con programmi automatici

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Microonde smart con programmi automatici, app Simply-Fi, grill, defrost e sicurezza bambini: oggi è in sconto su Amazon.

Amazon

Caccia all’occasione per chi cerca un microonde smart pratico e affidabile: su Amazon il Candy COOKinAPP CMXG20DS è proposto con uno sconto del 45%. Un modello apprezzato per la semplicità d’uso, la buona silenziosità e l’interfaccia chiara, con tanti programmi utili e la funzione grill per dare croccantezza ai piatti.

Piace perché immediato: comandi intuitivi, avvio rapido per scaldare al volo, scongelamento per peso che preserva gusto e consistenza. La compattezza lo rende adatto a molte cucine, mentre l’integrazione con l’app Simply-Fi aiuta con suggerimenti e ricette. Un alleato quotidiano, facile da pulire e comodo per tutta la famiglia.

Candy COOKinAPP CMXG20DS

Candy COOKinAPP CMXG20DS: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da non perdere su Amazon per il Candy COOKinAPP CMXG20DS, oggi in offerta a 89,00€ con sconto del 45%. Un prezzo particolarmente interessante per chi vuole un microonde versatile con grill e programmi preimpostati, senza rinunciare alla facilità d’uso. Per approfittarne, consulta il box qui sotto e verifica disponibilità e dettagli dell’offerta.

Candy COOKinAPP CMXG20DS: le caratteristiche tecniche

Il Candy COOKinAPP CMXG20DS è un microonde da 20 litri con potenza di 700W, ideale per il riscaldamento quotidiano e preparazioni rapide. Integra la funzione grill per dorature croccanti e mette a disposizione oltre 40 programmi automatici, così da ottimizzare tempi e potenza in base alla pietanza.

Non mancano le funzioni che semplificano la vita in cucina: Defrost per uno scongelamento rapido e uniforme impostando il peso, e Start Express che avvia immediatamente la massima potenza per 30 secondi, aggiungendo altri 30 secondi a ogni pressione. Il Child Lock blocca i comandi per la massima sicurezza in presenza di bambini.

La componente smart è garantita dall’app Simply-Fi, utile per consigli e ricette dedicate. Tra le dotazioni spiccano il display incorporato chiaro e leggibile e il piatto girevole per una diffusione uniforme del calore. La struttura in acciaio inossidabile con finitura argento conferisce un look moderno, mentre la bassa rumorosità (44 dB) lo rende discreto nell’uso quotidiano.

