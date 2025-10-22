Libero
Candy Moderna, scende sotto i 100€ questo microonde con grill

Microonde con grill 25L, 900W e oltre 40 programmi con Autoclean e app hOn: oggi in sconto su Amazon. Scopri l’offerta e le sue caratteristiche

Candy Moderna, scende sotto i 100€ questo microonde con grill Amazon

Se stai cercando un microonde con grill pratico e completo, il Candy Moderna oggi è protagonista di un’ottima occasione: su Amazon è proposto con uno sconto dell’45% che rende l’acquisto ancora più conveniente.

Questo modello punta su una combinazione vincente di versatilità e semplicità d’uso: scalda, scongela e griglia con risultati uniformi e croccanti, supportato da programmi automatici che regolano tempi e potenza al posto tuo. L’estetica è moderna ed elegante in finitura nera, con interfaccia intuitiva; la gestione è immediata e la rumorosità è contenuta. La funzione Autoclean a vapore semplifica la pulizia quotidiana, mentre l’app hOn arricchisce l’esperienza con ricette e suggerimenti guidati per sfruttarlo al meglio.

Candy Moderna: prezzo, offerta e sconto Amazon

Al momento, Candy Moderna è in offerta a 99,00€ con sconto dell’45% su Amazon. Un prezzo che rende questo microonde con grill una scelta molto allettante per chi desidera un elettrodomestico completo senza spendere troppo.

Candy Moderna: le caratteristiche tecniche

La dotazione è ricca: cavità da 25 litri, potenza massima di 900W con 6 livelli di potenza e una dotazione di oltre 40 programmi automatici che semplificano ogni ricetta. La funzione Grill consente di dorare carne, pesce e verdure con una cottura uniforme, mentre il Defrost gestisce lo scongelamento ottimizzando tempi e risultati.

Tra i plus spicca il programma Autoclean a vapore: basta un contenitore con acqua per ammorbidire i residui e velocizzare la pulizia. L’app hOn completa l’esperienza con ricette di chef e food blogger, consigli d’uso e guide passo-passo, trasformando il microonde in un alleato smart. Il design nero con materiali in acciaio inossidabile e vetro si integra facilmente nell’arredo, e il livello sonoro di 44 dB contribuisce a un funzionamento discreto.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

