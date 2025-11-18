Candy, 63% di sconto per il microonde smart con grill e 40 programmi

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Crolla di prezzo il microonde da 20L con grill, 40 programmi, 6 livelli di potenza e funzioni Autoclean e Defrost, compatibile con app hOn

Se cerchi un elettrodomestico affidabile e facile da usare per tutti i giorni, il Candy Moderna Forno a Microonde con Grill è oggi protagonista di un’ottima offerta su Amazon con sconto del 63%. Un modello che punta su praticità e versatilità: riscalda in modo uniforme, ha comandi intuitivi e un design nero curato che si integra bene in cucina, con dimensioni adatte agli spazi domestici.

Il grill aggiunge quella croccantezza che fa la differenza su pizze e lasagne, mentre le funzioni rapide e i programmi dedicati rendono più semplice portare in tavola risultati convincenti. Scopri i dettagli della promo a questo link diretto.

Nel quotidiano si apprezza la buona distribuzione del calore e la potenza adeguata alle preparazioni di tutti i giorni. C’è una ricca dotazione di modalità che, una volta presa un po’ di confidenza, consente di passare dal semplice riscaldamento a cotture combinate con risultati convincenti, inclusi scongelamenti omogenei senza spiacevoli cotture sui bordi.

Candy Moderna Forno a Microonde con Grill

Candy Moderna Forno a Microonde con Grill: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento il Candy Moderna è proposto a 58,69€ con un taglio del 63%. Un’occasione allettante se vuoi aggiungere alla cucina un microonde completo senza sforare il budget. L’offerta è attiva su Amazon: verifica la disponibilità e i dettagli della promozione tramite il link diretto in pagina.

Candy Moderna Forno a Microonde con Grill

Candy Moderna Forno a Microonde con Grill: le caratteristiche tecniche

Questo modello nasce per coniugare praticità e completezza. Offre una cavità da 20 litri, potenza 700W con 6 livelli e funzione grill per dorature più gustose. Spiccano gli oltre 40 programmi automatici, che regolano tempi e potenza in autonomia, riducendo gli errori e velocizzando le preparazioni quotidiane.

Apprezzabile anche l’attenzione alla manutenzione: il programma Autoclean sfrutta il vapore per ammorbidire i residui, così la pulizia è più rapida e senza sforzi. L’integrazione con l’app hOn aggiunge ricette, consigli e guide passo‑passo per sfruttare meglio funzioni e combinazioni di cottura, trasformando il microonde in un valido supporto smart.

Il design è moderno ed elegante, in colore nero con manopole luminose, e la libera installazione rende semplice trovare posto in cucina. Le dimensioni sono di circa 45,2 x 35,7 x 26,2 cm (peso di circa 11,3 kg), ideali per spazi domestici. La funzione Defrost lavora in modo omogeneo, mentre le modalità combinate grill + microonde aiutano a velocizzare i tempi mantenendo una buona doratura.

Candy Moderna Forno a Microonde con Grill