È possibile modificare la mail prima di @gmail.com? Controlla se la funzione è attiva per il tuo account Google e segui i passaggi per aggiornarlo

iStock

Cambiare il nome del proprio account Google e, quindi, anche dell’indirizzo di posta elettronica di Gmail ora è possibile. Questa pratica è ora accessibile anche agli utenti italiani che, quindi, hanno la possibilità di modificare il nome della propria mail, ovvero tutta la parte che precede @gmail.com. Questa nuova funzione è stata introdotta già da un po’ ed è ora in fase di rilascio anche in Italia.

Come cambiare indirizzo Gmail

La funzione per il cambio nome di Gmail è in corso di distribuzione. Gli utenti interessati a sfruttarla hanno la possibilità di verificarne la disponibilità accedendo al proprio account Google via web. L’indirizzo da visitare è il seguente myaccount.google.com/google-account-email. Raggiunta la pagina web in questione (è necessario effettuare il login con l’account Google di cui si desidera cambiare il nome di Gmail) è sufficiente andare in Informazioni personali e poi in Email e, quindi, in Email Account Google.

Gli utenti per cui è attiva questa funzione troveranno la voce Cambia l’email del tuo Account Google. Premendo su questa opzione è possibile seguire una breve procedura online per completare l’operazione. Se, invece, la voce non dovesse comparire, bisognerà attendere ancora qualche giorno o al massimo qualche settimana. In questo caso, infatti, Google potrebbe non aver attivato l’opzione per il vostro account.

Si tratta di una funzione molto attesa da chi ha creato un account con un nome che oggi non è più in linea con le proprie preferenze. Poterlo cambiare senza dover creare da zero un nuovo account rappresenta un plus da non sottovalutare e che arriva dopo anni di richieste da parte degli utenti.

Spesso, il primo account Google viene creato in giovane età, magari utilizzando nickname fantasiosi, soprannomi di infanzia, nomi legati a passioni adolescenziali o combinazioni di numeri difficili da ricordare. Crescendo, soprattutto quando si inizia a utilizzare l’indirizzo di posta elettronica per scopi lavorativi, per inviare curriculum vitae o per comunicare con enti ufficiali e amministrazioni, presentarsi con una mail poco consona può risultare fortemente penalizzante. Avere la possibilità di aggiornare l’indirizzo rendendolo più formale e professionale, ad esempio utilizzando semplicemente il proprio nome e cognome, è un vantaggio enorme per la propria reputazione digitale, che evita imbarazzi al momento di condividere il proprio contatto.

L’alternativa

Se la voce “Cambia l’email del tuo Account Google” Raianon dovesse mai comparire perché non supportata dal vostro tipo di account, esiste un’alternativa pratica. Potete creare un indirizzo Gmail completamente nuovo e attivare dalle impostazioni del vecchio account l’inoltro automatico di tutta la posta in arrivo. Così facendo, potrete sfoggiare una mail aggiornata o più professionale senza rinunciare allo storico delle vostre conversazioni.”