Calo di prezzo sull’hard disk esterno da 1 TB: super sconto del 38%

Offerta da cogliere al volo per chi cerca un hard disk esterno affidabile e compatto: su Amazon il Verbatim Store’N’Go Gen 2 è proposto con uno sconto del 38%. Un’unità pratica e pronta all’uso, apprezzata per la sua rapidità nei trasferimenti, la silenziosità e il design curato. Ideale per chi vuole semplificare il backup e avere spazio a sufficienza per librerie multimediali e documenti, con la comodità del plug and play e un software dedicato già incluso. Per acquistarlo subito, ecco il link diretto.

Oltre all’uso su PC e Mac, questa soluzione si distingue per la versatilità in salotto: supporta la funzione USB REC & PLAY, utile per riprodurre contenuti e registrare programmi TV con i dispositivi compatibili. Il formato sottile aiuta nell’integrazione in spazi ridotti e la gestione del calore è ben controllata, rendendolo un compagno discreto anche nelle sessioni più lunghe.

Verbatim Store’N’Go Gen 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Verbatim Store’N’Go Gen 2 è in offerta a 72,99 € con sconto del 38%. Considerando il taglio applicato, il risparmio è di circa 44,74 € rispetto al prezzo di listino. Un valore che lo rende particolarmente competitivo. In generale, il posizionamento è allineato alla fascia, talvolta leggermente superiore per via del software di backup incluso, un plus che aggiunge praticità per la protezione dei dati. Se sei interessato, meglio non attendere troppo: le migliori promozioni possono esaurirsi rapidamente.

Verbatim Store’N’Go Gen 2: le caratteristiche tecniche

Cuore dell’unità è l’interfaccia USB 3.0 SuperSpeed (fino a 10x più veloce della USB 2.0), utile per trasferimenti rapidi di file di grandi dimensioni. L’installazione è plug ‘n’ play, senza alimentazione esterna, e in dotazione trovi il software Nero per automatizzare e pianificare il backup dei dati. Per l’intrattenimento domestico spicca la compatibilità USB REC & PLAY, così da registrare e riprodurre contenuti con TV e decoder compatibili.

La capacità da 1 TB offre spazio sufficiente per documenti, foto, video e progetti. Si tratta di un hard disk meccanico a 5400 giri/min, soluzione equilibrata per affidabilità e rumorosità contenuta. È compatibile con PC e Mac e arriva già pronto all’uso.

In termini di design e portabilità, il Verbatim Store’N’Go Gen 2 è compatto e leggero (circa 11,91 x 1,45 x 6,35 cm per 158 g), facile da trasportare nello zaino o da tenere accanto al TV. Una proposta solida per chi cerca un’unità versatile, semplice e con strumenti integrati che fanno davvero la differenza nella gestione quotidiana dei dati.

