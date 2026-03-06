Libero
OFFERTE

Calo di prezzo sull’hard disk esterno da 1 TB: super sconto del 38%

Hard disk esterno 1 TB USB 3.0, compatto e silenzioso con software di backup: oggi in forte sconto su Amazon. Scopri il link all’offerta.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Calo di prezzo sull’hard disk esterno da 1 TB: super sconto del 38% Amazon

Offerta da cogliere al volo per chi cerca un hard disk esterno affidabile e compatto: su Amazon il Verbatim Store’N’Go Gen 2 è proposto con uno sconto del 38%. Un’unità pratica e pronta all’uso, apprezzata per la sua rapidità nei trasferimenti, la silenziosità e il design curato. Ideale per chi vuole semplificare il backup e avere spazio a sufficienza per librerie multimediali e documenti, con la comodità del plug and play e un software dedicato già incluso. Per acquistarlo subito, ecco il link diretto.

Oltre all’uso su PC e Mac, questa soluzione si distingue per la versatilità in salotto: supporta la funzione USB REC & PLAY, utile per riprodurre contenuti e registrare programmi TV con i dispositivi compatibili. Il formato sottile aiuta nell’integrazione in spazi ridotti e la gestione del calore è ben controllata, rendendolo un compagno discreto anche nelle sessioni più lunghe.

Verbatim Store’N’Go Gen 2

Verbatim Store’N’Go Gen 2

72,99 €118,60 € -45,61 € (38%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Verbatim Store’N’Go Gen 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Verbatim Store’N’Go Gen 2 è in offerta a 72,99 € con sconto del 38%. Considerando il taglio applicato, il risparmio è di circa 44,74 € rispetto al prezzo di listino. Un valore che lo rende particolarmente competitivo. In generale, il posizionamento è allineato alla fascia, talvolta leggermente superiore per via del software di backup incluso, un plus che aggiunge praticità per la protezione dei dati. Se sei interessato, meglio non attendere troppo: le migliori promozioni possono esaurirsi rapidamente.

Verbatim Store’N’Go Gen 2

Verbatim Store’N’Go Gen 2

72,99 €118,60 € -45,61 € (38%)

Verbatim Store’N’Go Gen 2: le caratteristiche tecniche

Cuore dell’unità è l’interfaccia USB 3.0 SuperSpeed (fino a 10x più veloce della USB 2.0), utile per trasferimenti rapidi di file di grandi dimensioni. L’installazione è plug ‘n’ play, senza alimentazione esterna, e in dotazione trovi il software Nero per automatizzare e pianificare il backup dei dati. Per l’intrattenimento domestico spicca la compatibilità USB REC & PLAY, così da registrare e riprodurre contenuti con TV e decoder compatibili.

La capacità da 1 TB offre spazio sufficiente per documenti, foto, video e progetti. Si tratta di un hard disk meccanico a 5400 giri/min, soluzione equilibrata per affidabilità e rumorosità contenuta. È compatibile con PC e Mac e arriva già pronto all’uso.

In termini di design e portabilità, il Verbatim Store’N’Go Gen 2 è compatto e leggero (circa 11,91 x 1,45 x 6,35 cm per 158 g), facile da trasportare nello zaino o da tenere accanto al TV. Una proposta solida per chi cerca un’unità versatile, semplice e con strumenti integrati che fanno davvero la differenza nella gestione quotidiana dei dati.

Verbatim Store’N’Go Gen 2

Verbatim Store’N’Go Gen 2

72,99 €118,60 € -45,61 € (38%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Gatti Seregno

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963