Negli ultimi anni, la Sardegna è diventata una sorta di laboratorio naturale per osservare come il cambiamento climatico in Italia stia trasformando le estati mediterranee. L’attuale ondata di calore, che ha portato le temperature ad avvicinarsi ai 40 gradi in alcune aree interne, non è soltanto un episodio meteorologico isolato. È un tassello di un quadro più ampio, dove il riscaldamento globale nel Mediterraneo sta modificando frequenza, intensità e soprattutto durata degli eventi di caldo estremo.

Ondata di calore o segnale del cambiamento climatico?

Gli esperti parlano ormai con chiarezza: se un singolo evento di caldo record in Sardegna può essere attribuito a fattori meteorologici contingenti, la tendenza di lungo periodo è legata all’aumento delle temperature in estate dovuto all’accumulo di gas serra nell’atmosfera.

Studi recenti indicano che le ondate di calore in Italia, soprattutto nelle isole maggiori, durano in media più a lungo rispetto a qualche decennio fa. Ciò significa che l’aumento della durata delle ondate di calore sta diventando uno degli effetti più concreti e percepibili del riscaldamento globale nella regione mediterranea.

In questa fase, le temperature elevate non sono tanto eccezionali per il mese di agosto, quanto persistenti. Questo aspetto preoccupa climatologi e medici, perché l’organismo umano fatica a recuperare quando non ci sono pause termiche tra un giorno e l’altro, soprattutto se le notti restano afose.

Il ruolo del Mediterraneo nel riscaldamento globale

Riscaldamento globale e Mediterraneo hanno un legame stretto. Il bacino si sta scaldando a una velocità superiore alla media globale, agendo come serbatoio di calore e influenzando le condizioni atmosferiche sulle aree circostanti. In estate, l’energia accumulata nelle acque si traduce in un supporto alle alte pressioni subtropicali, come l’anticiclone africano, che trasporta masse d’aria calda verso nord.

Questo meccanismo spiega perché in Sardegna e in altre parti del sud Italia si registrino temperature sopra i 40 gradi con maggiore frequenza. Non è soltanto una questione di picchi termici, ma di un’intera stagione che tende a essere più lunga, con un numero crescente di giorni oltre le soglie di caldo estremo.

Impatto sulla salute e sulla vita quotidiana

Gli effetti di caldo estremo e riscaldamento globale non si limitano all’ambiente. Le conseguenze sulla salute sono significative, specialmente per bambini, anziani e persone con patologie croniche.

Quando la temperatura minima resta costantemente sopra i 22 – 24 °C – come sta accadendo in Sardegna in questi giorni – e l’umidità è elevata, il corpo umano è sottoposto a un forte stress termico, aumentando il rischio di colpi di calore, disidratazione e problemi cardiovascolari.

Per questo motivo, le campagne di sensibilizzazione insistono su misure semplici ma efficaci per la prevenzione dello stress da caldo: idratarsi regolarmente, evitare attività fisiche intense nelle ore più calde e cercare luoghi freschi o climatizzati.

Quando si è registrato il picco in Sardegna e quando potrebbe ripetersi

Secondo le analisi dei meteorologi, il più recente picco di caldo record in Sardegna si è registrato tra il 9 e il 10 agosto, con le punte più elevate in tre parti distinte dell’isola: nelle zone interne dell’Oristanese, nella piana di Chilivani e nell’area di Ottana, dove erano previsti più di 40 °C. Alla fine le temperature si sono mantenute appena al di sotto di tale previsione. Questa fase è accompagnata da condizioni di afa intensa, con notti calde e umide.

Tuttavia, già in queste ore e fino ai giorni di Ferragosto, il fenomeno sembra destinato a persistere e a ripetersi. Tra le altre zone esposte nella penisola, ci saranno anche la Puglia, dove si prevedono 36 – 38 °C, in modo analogo Firenze e la bassa lombarda, l’interno dell’Emilia e, appunto, la Sardegna dove si potrebbe arrivare a 40 – 42 °C.

Gli esperti sottolineano che monitorare questi picchi non serve solo a fornire un avviso tempestivo alla popolazione, ma anche a raccogliere dati per studiare come il cambiamento climatico in Italia stia già modificando il profilo termico del Mediterraneo.