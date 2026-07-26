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Con ondate di calore molti smartphone diventano bollenti e componenti come batteria, schermo e processore subiscono danni irreversibili.

Cinque regole pratiche aiutano a ridurre il rischio: evitare il sole diretto, rimandare la ricarica, alleggerire l'uso, togliere la cover e non raffreddare di colpo.

La misura più efficace è limitare l'uso nelle ore più calde, spegnendo o mettendo il dispositivo in modalità aereo per preservarne la durata.

Con temperature altissime in decine di città italiane, il telefono lavora fuori dalle condizioni per cui è stato progettato. Sempre più persone fanno i conti con dispositivi che diventano bollenti nel giro di pochissimo tempo: basta mettere il naso fuori dalla porta di casa e inizia l’agonia.

Di fatto, è normale, ma ciò di cui non teniamo conto è che batteria, schermo e processore reagiscono al calore in modo diverso, e tutti pagano un prezzo. Le contromisure sono poche e vanno applicate prima possibile, perché i danni da calore non si recuperano con un aggiornamento software.

Le regole da seguire

Abbiamo spiegato come raffreddare senza danni lo smartphone, abbiamo dato consigli generici sui device in estate e siamo poi andati più a fondo con il computer. Adesso, però, guardiamo proprio al dispositivo che è sempre con noi, il telefono. Ci sono cinque accorgimenti coprono la quasi totalità delle situazioni estive e nessuno richiede accessori o spese:

Non lasciare mai il telefono al sole diretto;

Rimandare la ricarica quando il dispositivo è caldo al tatto;

Alleggerire il carico di lavoro nelle ore centrali;

Togliere la cover nelle giornate torride;

Mai raffreddare di colpo.

Non lasciare mai il telefono al sole diretto

Il cruscotto dell’auto parcheggiata è il posto peggiore in assoluto. L’abitacolo chiuso al sole supera i 50 gradi in pochi minuti, e lo stesso vale per il davanzale della finestra e per il tavolino della spiaggia esposto. Portare il telefono all’ombra significa lavorare su una differenza reale di venti gradi. Chi resta all’aperto per ore può tenerlo nello zaino, meglio se in una tasca interna, lontano da bottiglie ghiacciate che creano condensa.

Rimandare la ricarica quando il dispositivo è caldo al tatto

La ricarica genera calore per conto suo. Se il telefono scotta già, collegarlo all’alimentazione somma stress a stress e accelera l’usura della cella. Conviene aspettare che torni a temperatura ambiente, e nelle giornate torride preferire i caricatori a potenza bassa rispetto a quelli rapidi.

Alleggerire il carico di lavoro nelle ore centrali

Navigatore satellitare, giochi 3D e riprese video in 4K sono le attività che scaldano di più il processore. Tra mezzogiorno e le cinque del pomeriggio conviene limitarle o alternarle con pause. Anche la luminosità dello schermo al massimo contribuisce: l’automatica basta quasi sempre.

Togliere la cover nelle giornate torride

Le custodie spesse, soprattutto le rugged in gomma o silicone, trattengono il calore e ostacolano la dispersione attraverso la scocca. Senza custodia il telefono smaltisce meglio. È un accorgimento minimo che quasi nessuno applica, e che vale diversi gradi in meno sulla superficie.

Mai raffreddare di colpo

Questo è l’errore che fa più danni. Mettere un telefono bollente in frigorifero o passarlo sotto l’acqua fredda provoca condensa all’interno e shock termico: il vetro può fratturarsi e l’umidità raggiungere la scheda logica.

Il raffreddamento deve essere graduale. Spegnere il dispositivo, portarlo all’ombra, aspettare. Quando compare l’avviso di surriscaldamento la risposta è la stessa: fermarsi, non insistere.

Cosa succede dentro il telefono

Ogni componente ha una soglia oltre la quale smette di funzionare come dovrebbe. Alcune reazioni sono temporanee, altre lasciano segni permanenti.

La batteria al litio ha una finestra stretta

Il componente più fragile è la batteria agli ioni di litio. L’intervallo operativo ideale sta tra i 15 e i 35 gradi, con una tolleranza massima intorno ai 60 prima dei danni irreversibili. Oltre i 45 gradi la degradazione accelera: il calore innesca reazioni che consumano elettrodi ed elettrolita, e la capacità della cella cala in modo permanente.

Il conto si paga anche senza raggiungere valori estremi. Poche estati passate a lasciare il telefono al sole bastano ad accorciare in modo sensibile il numero di cicli di ricarica disponibili.

La fuga termica

Il caso limite ha un nome tecnico: fuga termica, thermal runaway. La cella si surriscalda, le reazioni interne liberano altro calore, il processo si autoalimenta. Nei casi peggiori la batteria si gonfia, rilascia gas e può incendiarsi.

Uno smartphone con la scocca che si solleva o il vetro posteriore che si stacca sta segnalando esattamente questo. La batteria va sostituita, non usata ancora qualche mese.

Schermo e processore

I display consumer lavorano tipicamente tra 0 e 50 gradi, ma la radiazione solare diretta può portare la superficie a 40 o 50 gradi sopra la temperatura dell’aria. È il motivo per cui lo schermo al sole si scurisce: i cristalli liquidi perdono l’orientamento e smettono di controllare il passaggio della luce. Con esposizioni ripetute restano macchie scure e una retroilluminazione che invecchia prima.

Il processore dà il meglio tra 0 e 35 gradi. Sopra quella soglia riduce la frequenza, le app rallentano, i video si bloccano. Nei casi estremi il telefono si spegne e lascia attiva solo la chiamata di emergenza: non è un difetto, è il sistema che si protegge.

Limitare l’uso, la soluzione ideale

Tutte le contromisure servono a ridurre il calore che il telefono deve smaltire, ma la fonte principale resta l’uso stesso. Un dispositivo acceso e impegnato produce calore dall’interno mentre l’ambiente lo scalda dall’esterno.

Nelle giornate di bollino rosso la scelta più efficace è tenerlo spento o in modalità aereo per le ore centrali, riservandolo a quello che serve sul serio. Meno schermo acceso, meno app in background, meno notifiche: la batteria dura di più e arriva a fine estate con qualche ciclo di vita extra.