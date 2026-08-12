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Entro il 2100 il caldo estremo potrebbe durare fino a quattro ore in più al giorno, aggravando l’impatto sulla vita quotidiana.

Uno studio su Nature Climate Change mostra che la media giornaliera nasconde molte ore critiche, rilevate analizzando le temperature su scala oraria.

L’esposizione umana potrebbe moltiplicarsi, soprattutto per i giovani e nei Paesi più fragili, mentre i modelli globali restano ancora troppo grossolani.

Le temperature medie giornaliere raccontano solo una parte del problema: entro il 2100 il caldo estremo potrebbe durare fino a quattro ore in più al giorno.

Il caldo si misura anche in ore

Le notti tropicali dell’estate 2026 sono un promemoria piuttosto concreto di quanto il caldo possa incidere sulla vita quotidiana.

Ma la questione, secondo uno studio pubblicato su Nature Climate Change dai ricercatori della Sun Yat-sen University di Guangzhou, non riguarda soltanto il numero di giorni roventi.

Il punto è quanto a lungo, nell’arco delle 24 ore, restiamo esposti a temperature estreme.

In uno scenario ad alte emissioni, basato sul proseguimento di un uso massiccio dei combustibili fossili, le ore di caldo estremo potrebbero quadruplicare entro il 2100.

Tra il 2070 e il 2099, ogni giornata già classificata come calda potrebbe contenere circa quattro ore roventi in più rispetto ai livelli attuali.

Persino i giorni considerati non caldi potrebbero accumulare altre tre ore di caldo. In altre parole, il termometro non dovrebbe soltanto salire di più: potrebbe restare su valori estremi per una parte molto più lunga della giornata.

I modelli guardano oltre la media giornaliera

La novità metodologica è importante. I ricercatori hanno analizzato le temperature su scala oraria tra il 1981 e il 2023, combinando osservazioni meteorologiche, stime modellistiche e proiezioni climatiche fino alla fine del secolo.

Questo livello di dettaglio cambia la prospettiva. Oltre l’80% delle terre emerse ha registrato un aumento del calore, con una media di 62 ore aggiuntive di caldo estremo per decennio nel periodo analizzato.

Inoltre, il 28% degli episodi si è verificato in giornate che, osservate soltanto attraverso la temperatura media quotidiana, non sarebbero state classificate come calde.

È qui che la tecnologia dei modelli climatici mostra il suo valore: aumentare la risoluzione temporale consente di intercettare fenomeni che una media giornaliera tende a nascondere.

Una giornata può quindi apparire ordinaria nel dato complessivo e contenere comunque diverse ore critiche, invisibili a una lettura basata soltanto sulla media.

Perché quattro ore fanno la differenza

Secondo Dino Zardi, professore ordinario di Fisica dell’atmosfera e del clima all’Università di Trento, l’organismo umano è adattato a vivere entro determinati intervalli di temperatura e umidità. Quando questi limiti vengono superati, i bioritmi possono risentirne.

Non conta quindi soltanto il picco raggiunto, ma anche la durata dell’anomalia. Più a lungo il corpo resta sottoposto a condizioni sfavorevoli, più si riduce la capacità di recupero.

Per questo le medie giornaliere rischiano di essere uno strumento troppo grossolano per descrivere l’impatto reale del caldo estremo.

Lo studio stima inoltre che l’esposizione della popolazione potrebbe aumentare fino a sei volte rispetto a oggi. Le generazioni più giovani sarebbero le più esposte nel corso della vita, soprattutto nei Paesi a basso e medio reddito.

Conta anche come il calore si distribuisce nel tempo e quanta esposizione si accumula nel corso della vita.

Il limite dei modelli globali

Le proiezioni, però, non hanno il dettaglio necessario per descrivere con precisione ogni territorio.

Zardi ricorda che i modelli globali hanno una risoluzione spaziale relativamente bassa e rappresentano in modo approssimativo conformazione del suolo e caratteristiche locali, elementi decisivi negli scambi termici tra superficie e atmosfera e nel ciclo diurno della temperatura.

Per capire meglio dove il cambiamento climatico potrebbe tradursi nelle situazioni più critiche, quindi, serviranno analisi più dettagliate sugli hotspot: il bacino del Mediterraneo, le aree montuose, le calotte polari e le città interessate dalle isole di calore urbane.

Il dato centrale resta però difficile da ignorare: il caldo del futuro potrebbe non limitarsi ad aumentare nei valori massimi, ma occupare una porzione sempre più lunga delle nostre giornate.