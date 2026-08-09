Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Uno dei temi di maggiore attualità di quest’estate è stato, senza dubbio, il caldo estremo. Temperature ben superiori alla media hanno costretto a un ricorso continuo all’aria condizionata, elemento spesso essenziale per contrastare il caldo.

L’aria condizionata offre tanti vantaggi e permette di affrontare le lunghe giornate estive. C’è, però, un problema da non sottovalutare. Il ricorso al climatizzatore, infatti, rischia spesso di essere una causa di piccoli malanni di stagione.

La colpa principale è degli sbalzi di temperatura che possono rappresentare una vera e propria costante durante il periodo estivo, con l’aria esterna molto calda e l’ambiente interno di casa che raggiunge temperature nettamente inferiori.

Il problema dello shock termico

Il passaggio repentino da temperature roventi (all’esterno) a un ambiente molto freddo (ad esempio in casa, quando il condizionatore è impostato su una temperatura obiettivo molto più bassa rispetto a quella esterna) può causare un vero e proprio shock termico.

Si tratta di un problema con cui è necessario fare i conti durante il periodo estivo e che può avere un impatto sulla salute. In particolare, lo shock termico può causare un disorientamento del sistema di termoregolazione del corpo, causando stress fisico, spossatezza e capogiri.

Da non sottovalutare anche il tema dell’aria viziata. Se i filtri dell’aria condizionata non vengono igienizzati regolarmente (ricorrendo ad attività di manutenzione ordinaria), il sistema non fa altro che rimettere in circolo polvere, pollini, acari, batteri e virus in un ambiente chiuso.

In questa situazione, non c’è un ricambio d’aria naturale. Si tratta di un ulteriore fattore da non sottovalutare e che può condizionare lo stato di salute di una persona che fa un ricorso costante all’aria condizionata per contrastare il caldo torrido di quest’estate.

Meglio parlarne con un medico

Quanto illustrato in precedenza, è solo un breve riassunto delle cause che possono portare a piccoli malanni di stagione legati all’uso dell’aria condizionata in casa, agli shock termici e al problema dell’aria viziata.

Per chi è alle prese con frequenti malanni di questo tipo, il consiglio è, naturalmente, quello di contattare il proprio medico personale, in modo da illustrare i sintomi e verificare quali sono le reali cause.

Il caldo, infatti, impatta in misura significativa su vari parametri della salute delle persone, pensiamo, ad esempio, alla pressione. Per questo motivo, è utile avere un riscontro diretto da un professionista che potrà offrire il supporto necessario ad affrontare al meglio i piccoli problemi legati all’aria condizionata.

Per monitorare il proprio stato di salute e anche il sonno durante le nottate molto calde, inoltre, può essere utile mettere al polso uno smartwatch, in grado di diventare un vero e proprio fitness tracker.

I dispositivi moderni possono monitorare vari parametri (alcuni misurano anche la pressione) e sono un valido supporto per le persone che vogliono tenere sotto controllo la salute e restare in forma.